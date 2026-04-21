Vox y el PP se reunirán con la Alianza Territorial Europea para que se impulse la autovía de Cáceres a Portugal

La Alianza Territorial Europea, que agrupa a entidades del norte de Extremadura y de la Beira Baixa portuguesa, ha anunciado el arranque de sus "Diálogos con los Grupos Parlamentarios" con una primera reunión este viernes, 24 de abril, a las 11.00 horas en la sede parlamentaria de Mérida con el Grupo Parlamentario Vox Extremadura.

Según la nota remitida por la organización, el pasado jueves fue el Grupo Parlamentario Popular el que se puso en contacto con ATE para confirmar su disposición a mantener un encuentro, en respuesta a la petición suscrita por 40 organizaciones sociales, empresariales, de desarrollo y administraciones locales de ambos lados de la frontera. La plataforma ha trasladado ya tres posibles fechas de mayo para esa cita con los populares.

ATE valora como positiva la rapidez de respuesta de ambos grupos y enmarca estas reuniones en su ofensiva para reactivar una infraestructura que considera prioritaria para el norte extremeño: los 20 kilómetros pendientes de la autovía autonómica entre la EX-A1, a la altura de Moraleja, y la frontera portuguesa, con conexión al nuevo puente internacional de Monfortinho.

La organización añade que sigue a la espera de respuesta del Grupo Parlamentario Socialista, de Unidas por Extremadura y también de los grupos parlamentarios de la Asamblea de la República de Portugal, con la intención de llevar el debate también a Lisboa.

Un corredor aún incompleto entre Madrid y Lisboa

El núcleo de la reivindicación es el llamado corredor viario de alta capacidad entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura y la Beira Baixa. Siempre según los datos facilitados por ATE, el trazado ronda los 600 kilómetros, de los que 518 ya están en servicio entre Madrid y Moraleja y entre Castelo Branco y Lisboa.

Galería | Así van las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

La parte aún sin ejecutar suma 72 kilómetros: por un lado, la prolongación de la EX-A1 desde Moraleja hasta la frontera lusa; por otro, la transformación de la IC31 portuguesa en autovía hasta enlazar con la A-23 a la altura de Alcains, en el entorno de Castelo Branco.

Para la plataforma, ese 12% pendiente condiciona la funcionalidad de todo el corredor. Su portavoz, Francisco Martín, sostiene que el nuevo enlace internacional acumula ya un cuarto de siglo de construcción inconclusa y defiende que culminarlo permitiría mejorar la competitividad de empresas ya implantadas y atraer nuevas inversiones a una zona que pierde población.

El norte industrial que plantea ATE

La nota de prensa no se limita a la infraestructura viaria. También dibuja una estrategia económica asociada a ese eje, con especial protagonismo para la futura Plataforma Logística de Plasencia en Fuentidueñas y para Expacio Navalmoral.

En el caso de Plasencia, ATE recuerda que el Plan General Municipal vigente desde 2015 ya contempla una plataforma logística de 135 hectáreas junto a la A-66, dirección Cáceres. A esa superficie, la alianza propone sumar otras 165 hectáreas de suelo industrial desde el actual polígono del Sepes hasta el cruce de la EX-A1 con la A-66, también en Fuentidueñas. En total, 300 hectáreas.

La organización presenta ese espacio, junto a Expacio Navalmoral, como un eje crucial para captar empresas tractoras capaces de generar empleo estable y de calidad en el norte de la comunidad. En esa misma lógica cita proyectos ya implantados o en desarrollo, como Faramax en Malpartida de Plasencia, La Casa de las Carcasas en Jaraíz de la Vera o la fábrica multiproducto de Natac en Hervás.

Con ese mapa, ATE intenta instalar una idea fuerza en el debate público extremeño: que la conexión por autovía con Portugal no sería solo una obra de movilidad, sino una pieza estructural para consolidar un "norte industrial" con capacidad para fijar población y ampliar la base productiva.

El argumento del empleo y el espejo portugués

La plataforma apoya su discurso en lo que denomina "efecto demostrativo" de la A-23 portuguesa, la autovía de la Beira Interior. En su comunicado cita el desarrollo industrial y de servicios de localidades como Covilhã, Fundão y Castelo Branco, donde sitúa la implantación de empresas textiles, tecnológicas, de telecomunicaciones y de componentes de automoción.

ATE eleva a 5.000 los empleos vinculados a ese dinamismo empresarial en el eje portugués y utiliza esa referencia para defender que una conexión completa y competitiva entre Extremadura y la Beira Baixa podría tener un impacto similar en el lado español si va acompañada de suelo industrial y una estrategia empresarial.

En esa argumentación, la autovía aparece como condición necesaria para atraer inversión. La alianza insiste en que las vías de alta capacidad son "imprescindibles" para luchar contra la despoblación, mejorar la logística, reducir costes y abrir nuevas oportunidades para sectores como la industria, el agroalimentario, el turismo y el transporte.

Presión política en un momento decisivo

El movimiento de ATE busca ahora trasladar esa presión al terreno parlamentario. La organización quiere que los grupos extremeños y portugueses fijen posición sobre los plazos, la financiación y la prioridad política de un enlace que considera estratégico para la vertebración del oeste peninsular.

El arranque de los contactos con Vox este viernes y la previsión de una reunión posterior con el PP marcan el inicio de una ronda con la que la plataforma pretende recabar apoyos "sin distinción partidaria". Su objetivo es situar en la agenda institucional de Extremadura una reivindicación histórica del norte de la provincia de Cáceres: cerrar, de una vez, la conexión por autovía con Portugal por el eje de Moraleja, Monfortinho y Castelo Branco.