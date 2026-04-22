Cáceres pone cifras a su ciudad viva: más de 3.000 metros cuadrados de escenario en un año

Cáceres también se mide en tarimas. Detrás de cada concierto, cada entrega de premios, cada procesión con punto de locución, cada festival, cada prueba deportiva o cada fiesta de barrio hay una estructura temporal que casi nunca ocupa el foco, pero que sostiene buena parte de la vida pública de la ciudad. El último contrato sacado a licitación por el Ayuntamiento lo deja negro sobre blanco: solo en 2024 se montaron 3.021 metros cuadrados de escenario para decenas de citas repartidas por el término municipal.

Ese dato aparece recogido en el pliego técnico del nuevo servicio de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios para la celebración de distintos eventos en Cáceres, publicado este 20 de abril en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El expediente sale con un presupuesto base de 138.778,53 euros, un importe sin impuestos de 114.693 euros y un valor estimado del contrato de 229.386 euros, al contemplar un año de duración con posibilidad de prórroga por otro más.

Más allá del dato económico, el expediente sirve también como una radiografía bastante precisa del pulso de la ciudad. La relación de montajes realizados durante 2024 dibuja un calendario que ha obligado a levantar escenarios en enclaves muy distintos y para actividades de naturaleza muy diversa. Aparecen la cabalgata de Reyes, carnavales, la Pasión Viviente, la Semana Santa, San Jorge, Womad, la Feria de San Fernando, el Festival de Teatro Clásico, el Festival de Folklore, el Irish Fleadh, conciertos de la banda municipal, carreras solidarias, convivencias vecinales, actividades por el Día de Europa o actos vinculados a la Virgen de la Montaña, entre otros muchos ejemplos.

La lista confirma además que la infraestructura municipal no se concentra solo en el centro histórico. El contrato ha tenido en cuenta montajes en paseo de Cánovas, plaza Mayor, plaza de Santa María, San Jorge, foro de los Balbos o parque del Príncipe, pero también en barrios y pedanías como Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación Arroyo-Malpartida.

Un contrato para sostener todo el año

El pliego deja claro que el servicio no se limita al simple alquiler de unas tarimas. La empresa adjudicataria tendrá que asumir el suministro del material, el transporte, la carga y descarga, el montaje y desmontaje, la asistencia técnica y la maquinaria necesaria, desde camiones grúa hasta plataformas elevadoras. También deberá presentar, al menos 24 horas antes de cada uso, un certificado de seguridad y montaje expedido por un técnico competente.

El Ayuntamiento ha fijado además unas condiciones técnicas exigentes. Los escenarios deberán contar con estructura de acero galvanizado o aluminio, pavimento hidrófugo e ignífugo, elementos antideslizantes, barandillas laterales y traseras, escaleras y, cuando sea necesario, rampas de acceso. Todos tendrán que mostrar en lugar visible el aforo máximo permitido y, en el frente, un cartel con el escudo municipal y la leyenda "Excmo. Ayuntamiento de Cáceres".

El contrato parte de un precio unitario máximo de 33 euros por metro cuadrado para los siete primeros días hábiles de instalación. A partir del octavo, siempre que la prolongación no sea imputable a la empresa, se abonará un 21% del precio unitario ofertado por día. El pliego precisa además que en determinados eventos la superficie de plataforma puede alcanzar de forma puntual hasta 16 por 12 metros.

Seguridad, plazos y calendario

La adjudicataria tendrá que contar con un seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima de 500.000 euros por siniestro y asumir la seguridad, el mantenimiento y la vigilancia de las estructuras mientras permanezcan instaladas. El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a avisar con al menos cinco días hábiles de antelación, y la empresa deberá efectuar el montaje en las 24 horas previas al día fijado para cada acto. El desmontaje también tendrá que ejecutarse en un plazo máximo de 24 horas una vez quede libre el escenario.

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 5 de mayo a las 14.00 horas, mientras que la apertura de la documentación administrativa y de la oferta económica se ha fijado para el 20 de mayo en el salón de plenos del Ayuntamiento. La adjudicación se resolverá únicamente con el criterio de precio.

El expediente, en definitiva, no solo pone cifra a un contrato de servicios. También retrata una ciudad que ha necesitado en un solo año más de 3.000 metros cuadrados de escenarios para sostener su agenda cultural, festiva, institucional y vecinal. Una ciudad viva que, muchas veces, empieza a construirse bastante antes de que se encienda el primer foco.