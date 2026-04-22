Nuestro pasado
Desarrollo de infraestructuras y creación de las Casas Baratas en Cáceres en 1955: impulso urbano y social
La iniciativa municipal de 1955 buscaba facilitar el acceso a viviendas y mejorar la red educativa de la ciudad
En el año 1955, la ciudad continuó avanzando en el desarrollo de nuevas infraestructuras educativas y residenciales, dentro de una línea de actuación que daba continuidad a iniciativas de vivienda social ya presentes en décadas anteriores. En enero se anunciaba la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Trabajo en la calle Gómez Becerra, un proyecto que ocuparía una superficie de 2.000 metros cuadrados y cuyo presupuesto superaba los tres millones de pesetas.
Supervisión de las viviendas en El Carneril
Meses más tarde, en julio, el entonces obispo de Coria se desplazó hasta la zona de El Carneril para supervisar las obras destinadas a la construcción de viviendas promovidas por la Asociación Benéfica Constructora Virgen de Guadalupe. Estas actuaciones se enmarcaban en la ampliación de políticas de vivienda asequible, conocidas popularmente como “Casas Baratas”, un modelo que ya había tenido precedentes en la ciudad desde comienzos del siglo XX.
Colocación de la primera piedra
El proyecto, dirigido por el arquitecto Fernando Hurtado Collar, avanzó con un hito significativo el 9 de julio de ese mismo año, cuando se colocó la primera piedra de la futura barriada de Llopis Ivorra, consolidando así un nuevo espacio residencial para la ciudad.
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
- El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
- El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
- Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros