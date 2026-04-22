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Desarrollo de infraestructuras y creación de las Casas Baratas en Cáceres en 1955: impulso urbano y social

La iniciativa municipal de 1955 buscaba facilitar el acceso a viviendas y mejorar la red educativa de la ciudad

Las Casas Baratas de Cáceres en el pasado.

Las Casas Baratas de Cáceres en el pasado. / Cáceres en el pasado.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En el año 1955, la ciudad continuó avanzando en el desarrollo de nuevas infraestructuras educativas y residenciales, dentro de una línea de actuación que daba continuidad a iniciativas de vivienda social ya presentes en décadas anteriores. En enero se anunciaba la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Trabajo en la calle Gómez Becerra, un proyecto que ocuparía una superficie de 2.000 metros cuadrados y cuyo presupuesto superaba los tres millones de pesetas.

Supervisión de las viviendas en El Carneril

Meses más tarde, en julio, el entonces obispo de Coria se desplazó hasta la zona de El Carneril para supervisar las obras destinadas a la construcción de viviendas promovidas por la Asociación Benéfica Constructora Virgen de Guadalupe. Estas actuaciones se enmarcaban en la ampliación de políticas de vivienda asequible, conocidas popularmente como “Casas Baratas”, un modelo que ya había tenido precedentes en la ciudad desde comienzos del siglo XX.

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Colocación de la primera piedra

El proyecto, dirigido por el arquitecto Fernando Hurtado Collar, avanzó con un hito significativo el 9 de julio de ese mismo año, cuando se colocó la primera piedra de la futura barriada de Llopis Ivorra, consolidando así un nuevo espacio residencial para la ciudad.

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