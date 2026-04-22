El Gran Teatro de Cáceres despierta a su dragón por San Jorge

El Gran Teatro de Cáceres, a las puertas de su centenario, vuelve a mirar a la calle para convertirse en algo más que un edificio escénico. En la antesala de la festividad de San Jorge, su fachada se transforma esta tarde en un inesperado escenario urbano donde la leyenda cobra vida… literalmente.

El dragón en la ventana del Gran Teatro, en una edición pasada. / EP

Un dragón en la fachada

Minutos antes de que comience el desfile de San Jorge, el teatro pone en escena una pequeña escenografía que ya se ha convertido en parte del imaginario festivo de la ciudad: un dragón aparece en una de sus ventanas, asoma, se mueve, ruge y “vigila” el arranque de la celebración.

La propuesta de la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, se ha consolidado como otro gesto de apertura del icónico edificio hacia la ciudad. El objetivo: que la espera del público antes del desfile no sea un tiempo muerto, sino parte del propio relato festivo del patrón cacereño.

“Lo que hacemos es sacar el dragón por la ventana. Se mueve la cabeza, abre la boca, lanza humo y se acompaña de escenografía. Mientras la gente espera en la calle, nosotros contamos la leyenda”, explica Caldera.

La puesta en escena se apoya en una narración con voz grave que relata la historia de San Jorge, acompañada de efectos visuales y sonoros que refuerzan la atmósfera. El dragón no solo aparece: interactúa con el ambiente, “responde” al momento previo al desfile con rugidos que anticipan la llegada del cortejo.

El dragón en la ventana del Gran Teatro, en una edición pasada. / EP

La calle como escenario

La propuesta forma parte de una línea de trabajo que busca romper la frontera entre interior y exterior del teatro. El edificio, tradicionalmente asociado a las artes escénicas en sala, se convierte así en un dispositivo cultural abierto a la calle.

En palabras de su directora, la intención es sencilla pero ambiciosa: convertir la espera del público en una experiencia compartida. “Es un momento en el que la gente ya está allí, con expectación, y queremos que también forme parte del relato”, apunta.

Esta intervención se enmarca en una estrategia más amplia de apertura del teatro a la ciudad, que ya ha tenido otras expresiones en fechas señaladas como la Navidad, cuando la fachada del edificio se transformó en un espacio vivo de música y luz para acompañar las celebraciones.

Un desfile entre dragones

El contexto no puede ser más propicio. El desfile de este año de San Jorge reunirá a más de 3.100 participantes y contará con 27 dragones, además de un dragón municipal de 14 metros que encabezará el recorrido desde la Ronda de la Pizarra hasta la Plaza Mayor de Cáceres.

El dispositivo festivo incorpora además novedades como pulseras identificativas para menores, bolsas de chucherías sin gluten y elementos simbólicos en la tradicional búsqueda, como tres huevos azules junto a las clásicas gallinas de oro.

En ese ecosistema de dragones, leyendas y participación ciudadana, el dragón del Gran Teatro no compite: abre la historia. Es el primer aviso, el prólogo escénico de una ciudad que, cada San Jorge, decide contarse a sí misma en clave de mito.

Y mientras el desfile avanza por las calles, la imagen queda suspendida en la memoria colectiva: un teatro centenario que, durante unos minutos, deja de ser edificio para convertirse en criatura.