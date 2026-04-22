El compromiso de la Diputación de Cáceres con las personas sordas se consolida con nuevas iniciativas

La Diputación de Cáceres ha reafirmado su compromiso con la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas sordas tras la reunión mantenida entre su presidente, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas), José Manuel Cercas. Un encuentro en el que se han abordado distintas líneas de colaboración y proyectos en marcha orientados a mejorar la participación y la accesibilidad de este colectivo.

Entre las principales medidas anunciadas, la Institución Provincial apoyará la participación de personas sordas de la provincia en la conmemoración del 90º aniversario de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que se celebrará el próximo 13 de junio en Madrid. Este evento reunirá a federaciones de todo el país y se configura como una cita clave para el movimiento asociativo estatal.

Morales ha explicado que la Diputación facilitará la asistencia de integrantes de Fexas de Cáceres y Badajoz, atendiendo a la petición trasladada por la federación, con el objetivo de "garantizar la presencia de la comunidad sorda extremeña" en este encuentro nacional.

Apoyo a actividades culturales y sociales

Durante la reunión también se ha abordado el respaldo a nuevas actividades impulsadas por Fexas, entre ellas una jornada cultural. Esta tuvo lugar el año pasado en Cáceres, por lo que este año se celebrará en la provincia de Badajoz, siguiendo el modelo de alternancia entre territorios. Este tipo de encuentros ya han contado en ediciones anteriores con propuestas accesibles, como representaciones teatrales adaptadas, y con la participación de colectivos de otras comunidades autónomas.

El presidente provincial ha señalado que, aunque en esta ocasión será la Diputación de Badajoz la que lidere el apoyo a este evento, la institución cacereña continuará colaborando para "facilitar la participación de usuarios y asociaciones" de su ámbito.

El papel de Fexas en Extremadura

Fexas es la entidad que agrupa a las asociaciones de personas sordas de Extremadura y forma parte de la CNSE, una organización de referencia en España en la defensa de los derechos de este colectivo. Su labor se centra en promover la accesibilidad, la eliminación de barreras de comunicación y la inclusión social, cultural y laboral de las personas sordas.

A través de programas de formación, actividades culturales y servicios de interpretación en lengua de signos, Fexas contribuye a mejorar la calidad de vida de sus usuarios y a fomentar su participación en la sociedad. Este tipo de entidades desempeñan un papel clave en la sensibilización social y en la construcción de entornos más inclusivos.

Se trata de una colaboración continuada

La Diputación de Cáceres mantiene desde hace años una relación estrecha con Fexas, a través de diferentes líneas de financiación y apoyo. Entre ellas, destaca una subvención nominativa incluida en los presupuestos provinciales para el desarrollo de actividades, así como la posibilidad de acceder a convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.

En este sentido, Morales ha subrayado que la institución ha incrementado recientemente las partidas destinadas a asociaciones del ámbito de la discapacidad, con el objetivo de hacer frente al aumento de costes y garantizar la continuidad de sus programas. "El compromiso es seguir aumentando estas cantidades en próximos presupuestos", ha señalado, avanzando la intención de reforzar el apoyo en 2027.

Hacia una administración más accesible

Otro de los aspectos tratados ha sido la necesidad de avanzar en la accesibilidad de los eventos institucionales. En este ámbito, el presidente ha planteado la incorporación de intérpretes de lengua de signos en actos organizados por la Diputación, con el fin de asegurar que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.

Con este conjunto de medidas, la Diputación de Cáceres sigue trabajando en su apuesta por la inclusión y la accesibilidad, consolidando su colaboración con Fexas como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas sordas y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.