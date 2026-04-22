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Patrón de la ciudad

Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres

El cortejo parte a las 19.00 horas desde la Ronda de la Pizarra para recorrer las principales calles de Cáceres hasta la Plaza Mayor, epicentro de la representación de San Jorge, la quema del dragón y los fuegos artificiales

Así ha sido el gran desfile de San Jorge

Así ha sido el gran desfile de San Jorge

Jorge Valiente

Pablo Parra

Jorge Valiente

Cáceres celebra esta noche uno de los actos más emblemáticos de San Jorge, patrón de la ciudad, con el gran desfile de dragones y la posterior quema del dragón en la Plaza Mayor. Sigue en directo desde esta información el minuto a minuto del recorrido, la representación artística y todos los detalles de una de las citas más esperadas por la ciudad.

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Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres

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