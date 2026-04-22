El edificio de Pintores 10, de la Diputación de Cáceres, modifica temporalmente su acceso por obras de accesibilidad

La entrada principal al edificio de Pintores 10, uno de los inmuebles de la Diputación de Cáceres, permanece actualmente cortada debido a las obras que se están llevando a cabo en el recinto. La actuación ha obligado a modificar de forma temporal el acceso habitual al inmueble mientras se prolonguen los trabajos.

Como consecuencia de esta situación, la entrada al edificio solo puede realizarse por un acceso provisional habilitado desde la calle Moret. De este modo, quienes necesiten acudir a estas dependencias deberán utilizar esta vía alternativa hasta que finalicen las obras y pueda reabrirse el acceso principal con normalidad.

Acceso a la calle Pintores, 10 de Cáceres. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Barreras arquitectónicas

Cabe recordar que el entre provincial formalizó un contrato público hace unos meses para que este inmueble ganase en accesibilidad y que todo el mundo pueda entrar en sus dependencias. La empresa Ohtex Ingeniería y Obras va a ejecutar la obra por 136.500 euros, un importe similar al presupuesto base de licitación.

Actualmente, el acceso principal del edificio no reúne las condiciones mínimas de accesibilidad, por lo que es necesaria la creación de un itinerario que comunique la calle Pintores con el distribuidor general del edificio, de forma que desde este punto se pueda acceder a todas las plantas y espacios públicos mediante un trayecto accessible, bien a través de los dos ascensores principales o del de la calle Moret. De esta forma, se hará efectiva la igualdad de oportunidades, garantizando un uso no discriminatorio, independiente y seguro.

Última intervención

En la última intervención realizada en el edificio en los años 2006 y 2007 se desarrolló la accesibilidad del inmueble a través del acceso directo desde Moret, salvando mediante una plataforma salva-escalera el desnivel existente y dejando conectado directamente con el núcleo de comunicación vertical esta zona del edificio. Ahora, se ha detectado que no ofrece todas las garantías necesarias, ya que se han producido intentos infructuosos de acceso por este punto.

Edificio Pintores, 10. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Ante esta situación, y una vez estudiadas las posibilidades de este espacio, se toma la decisión de mejorar el acceso principal al edificio. Se diseñará un acceso que, dentro de las posibilidades físicas que ofrece, resuelva la conexión en la zona. Todo ello, tratando de afectar lo mínimo posible al inmueble, tanto en lo referente a su distribución, como a su estructura y aspecto formal.

En consecuencia, solventaría las tres barreras arquitectónicas actualmente existentes: el desnivel entre la calle Pintores y el porche; crear un itinerario interior intermedio previo al distribuidor general; y finalmente acceder desde este nivel intermedio al nivel del distribuidor general de la planta baja. Con ello, estarían accesibles todos los núcleos de comunicación vertical del inmueble y sus ascensores y, en consecuencia, todas las plantas del edificio.