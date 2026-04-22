Bajada de impuestos: la esperanza de los empresarios de Cáceres tras el pacto PP-Vox

La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáceres, Coepca, ha expresado su satisfacción tras el acuerdo definitivo alcanzado entre Partido Popular y Vox para conformar Gobierno en Extremadura. La organización empresarial interpreta el pacto como el cierre de una etapa de incertidumbre institucional y el inicio de un nuevo ciclo político en el que, a su juicio, la región debe centrarse en recuperar impulso económico.

Desde la patronal cacereña se traslada la idea de que la estabilidad política era una condición previa para desbloquear decisiones empresariales aplazadas durante los últimos meses. En ese sentido, su presidente, Diego Arturo Hernández, ha afirmado que el tejido productivo recibe este escenario "con alegría" porque aporta la certidumbre necesaria para que vuelvan a activarse proyectos de inversión pendientes.

La lectura que hace Coepca conecta además con una demanda repetida en buena parte del empresariado extremeño: que el nuevo marco político se traduzca cuanto antes en medidas tangibles y no quede solo en un acuerdo de gobernabilidad. Para la provincia de Cáceres, especialmente pendiente de nuevos proyectos industriales y logísticos, esa exigencia adquiere un peso añadido.

Plan Industrial y suelo disponible

La principal reclamación de la confederación pasa por la activación inmediata del Plan integral de atracción y dinamización industrial. Según ha señalado la organización, el éxito de esta nueva etapa dependerá en buena medida de la rapidez con la que el Ejecutivo convierta en decisiones concretas los compromisos incluidos en el acuerdo político.

Entre esas prioridades, Coepca sitúa en primer plano la liberación de suelo industrial. La patronal considera que disponer de parcelas suficientes, asequibles y adaptadas a las necesidades actuales resulta imprescindible para captar inversiones y evitar que oportunidades empresariales terminen instalándose fuera de la provincia de Cáceres o de Extremadura.

La organización insiste en que el problema del suelo no es menor en una comunidad que busca posicionarse en industrias emergentes y en nuevos desarrollos vinculados a la energía, la transformación productiva o la logística. Desde su punto de vista, sin esa base física será difícil convertir las expectativas en implantaciones reales y en empleo.

Menos trabas para invertir

Junto al suelo, Coepca valora la apuesta por una mayor agilidad administrativa. En concreto, destaca las referencias al silencio administrativo positivo como norma general y al uso de la declaración responsable como herramientas que, según sostiene, pueden facilitar la actividad económica y reducir demoras en expedientes clave para empresas y promotores.

La patronal entiende que una parte de la competitividad regional se juega en los tiempos de respuesta de la Administración. Por eso vincula este nuevo momento político con la necesidad de simplificar procedimientos y ofrecer mayor seguridad a quienes estudian invertir en Extremadura.

A esa agenda añade la modernización de los parques empresariales y la implantación de incentivos eficaces a la inversión. Para COEPCA, ambas palancas son necesarias para reforzar el tejido de pequeñas y medianas empresas, que continúa siendo la columna vertebral de la economía provincial.

Fiscalidad y colaboración

La confederación empresarial sostiene además que la política industrial debe ir acompañada de una bajada de impuestos que contribuya a consolidar el crecimiento económico. A juicio de la organización, el nuevo Ejecutivo tiene la oportunidad de combinar reformas estructurales con un marco fiscal más favorable para la actividad productiva.

En su valoración del acuerdo, Diego Arturo Hernández ha trasladado también la disposición de Coepca a colaborar con el Gobierno autonómico desde el inicio de la legislatura. "Celebramos que Extremadura tenga ya un rumbo claro. Estamos listos para colaborar desde el primer minuto y transformar esta alegría por el acuerdo en resultados concretos, riqueza y empleo para nuestra tierra", ha señalado.

La patronal fija así una hoja de ruta clara para las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo: estabilidad, desarrollo industrial, disponibilidad de suelo, menos burocracia y medidas de estímulo para la inversión. Ese es, en esencia, el paquete de prioridades que el empresariado cacereño coloca desde ya sobre la mesa del Gobierno regional.