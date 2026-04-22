Protesta
Enfermería y TCAE alertan de la falta de personal en el Hospital Universitario de Cáceres por exceso de actividad quirúrgica
Profesionales sanitarios del Hospital de Cáceres reclaman un aumento de plantilla para paliar la presión asistencial y mejorar la calidad de la atención a los pacientes
El personal de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del Hospital Universitario de Cáceres se ha concentrado este miércoles a las puertas del centro para denunciar la “sobrecarga de trabajo” que aseguran arrastrar desde hace tiempo. Bajo la advertencia de que “no pueden más”, los profesionales reclaman un aumento de plantilla que permita aliviar la presión asistencial.
La concentración, celebrada a las doce del mediodía, ha reunido a alrededor de medio centenar de personas y ha contado con el respaldo de trabajadores de otras áreas sanitarias. De carácter breve, la protesta apenas ha tenido impacto en la atención a los pacientes, aunque los convocantes ya advierten de que repetirán las movilizaciones cada miércoles si no se producen avances.
Entre las principales quejas destaca el incremento de la actividad quirúrgica sin un refuerzo paralelo de recursos humanos. “Tenemos muchísima actividad quirúrgica pero no se ha aumentado el personal. No damos abasto”, señala una de las enfermeras del centro. Este aumento de intervenciones, destinado a reducir las listas de espera, está generando en la práctica más pacientes por profesional y turnos más exigentes.
En el manifiesto leído durante la concentración, los trabajadores —que subrayan no pertenecer a ningún sindicato ni grupo político— aseguran que la gerencia del área conocía previamente la situación. Según explican, desde 2024 se han mantenido reuniones con la Dirección de Enfermería y en octubre de 2025 se registró un escrito respaldado por gran parte del personal de hospitalización, sin obtener respuesta.
Falta de personal
Los profesionales advierten de que la falta de personal en las unidades de hospitalización se ha convertido en uno de los principales desafíos del sistema sanitario. El aumento de pacientes procedentes de quirófano, muchos con necesidades complejas, exige una atención constante que, según denuncian, no puede garantizarse con las actuales ratios enfermera-paciente.
Esta situación obliga a priorizar tareas urgentes en detrimento de otras igualmente importantes, como el acompañamiento emocional, la educación sanitaria o la prevención de complicaciones. Además, alertan del impacto directo en los propios trabajadores, con jornadas intensas, presión constante y un creciente riesgo de agotamiento físico y emocional.
El problema, sostienen, trasciende lo laboral y afecta a la calidad asistencial. La falta de tiempo dificulta la valoración individualizada de los pacientes y puede aumentar el riesgo de errores involuntarios, comprometiendo la seguridad en un entorno especialmente sensible como el hospitalario.
La Junta
Por su parte, la Junta de Extremadura defiende su gestión y asegura haber realizado un “importante esfuerzo” para reforzar la plantilla desde septiembre de 2023, con la creación de 66 nuevas plazas de enfermería y TCAE. Asimismo, sostiene que, aunque no ha recibido solicitudes formales de reunión por parte de los convocantes, este martes mantuvieron un encuentro.
Desde la administración reiteran su disposición al diálogo y su compromiso con la mejora del sistema sanitario. Sin embargo, los profesionales insisten en que la realidad diaria evidencia un déficit estructural de personal y advierten de que continuarán movilizándose “todos los miércoles a las 12” hasta que se adopten soluciones efectivas.
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