La gala del Gran Teatro de Cáceres: Boris Izaguirre, María Galiana, El Brujo, Valderrama y una Leoncia que resucita gracias a El Periódico Extremadura

El Gran Teatro de Cáceres celebra este jueves 23 de abril su centenario con una gala conmemorativa que tendrá lugar a las 20.30 horas, cien años después de que el emblemático espacio cultural encendiera por primera vez sus luces. La cita, concebida como el eje central de esta efeméride, se presenta como una noche dedicada a la memoria, al talento y a las voces que han dado vida a su escenario a lo largo de un siglo.

Boris Izaguirre, maestro de ceremonias

Bajo la dirección de Boris Izaguirre, que ejercerá como maestro de ceremonias, la Gala Aniversario reunirá a destacadas figuras estrechamente vinculadas al teatro. Escritor, guionista y comunicador de amplia trayectoria, Izaguirre se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del panorama cultural hispano. Su estilo ingenioso y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un habitual de la televisión, la literatura y los grandes eventos culturales, aportando a esta velada un sello de elegancia y cercanía.

Boris Izaguirre, periodista. / Cedida

Homenaje a una trayectoria ejemplar

Entre los momentos más significativos, se rendirá homenaje a María Galiana, cuya trayectoria forma parte ya de la memoria emocional del recinto. Con una carrera que abarca teatro, cine y televisión, Galiana es ampliamente reconocida por su talento interpretativo y su cercanía con el público. Su papel en la popular serie 'Cuéntame cómo pasó' la convirtió en un rostro imprescindible de la ficción española, pero su vínculo con los escenarios, especialmente con espacios como el Gran Teatro, refleja una vida dedicada a las artes escénicas y a la transmisión de emociones desde las tablas.

María Galiana, actriz. / RTVE

Asimismo, El Brujo recibirá un reconocimiento especial como figura clave del 'Festival de Teatro Clásico' de Cáceres, en una noche que también dará protagonismo a la música y la tradición con la participación de Juan Valderrama. Hijo del legendario cantaor Juanito Valderrama, ha sabido construir una carrera propia en la que conviven la copla, el flamenco y la canción popular. Su presencia en la gala servirá para rendir homenaje a su padre y a un legado artístico profundamente ligado a la historia cultural del país y del propio teatro.

Una gala llena de sorpresas, con Leoncia como protagonista en la calle

La velada contará también con intervenciones inesperadas y distintas sorpresas, pensadas para convertir esta celebración en un acontecimiento único. La directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, ha adelantado algunos de los detalles más llamativos: "vamos a recibir con una ambientación en la calle, con una bailarina y un mimo en las ventanas, y Leoncia, de 12 a 13.30 de la mañana, y justo antes de la gala estará repartiendo los periódicos de El Periódico Extremadura".

Por otro lado, uno de los instantes más evocadores llegará con la actuación de Didi Rodan, referente internacional del Sand Art y única mujer en España dedicada en exclusiva a esta disciplina. Su trabajo, que combina artes plásticas y narración visual en directo, ha recorrido escenarios de todo el mundo. A través de arena y una mesa de luz, Rodan creará imágenes efímeras que capturarán la esencia y la historia del teatro, aportando una dimensión poética y contemporánea a la gala. Más allá de la conmemoración, esta gala se plantea como un acto de gratitud hacia quienes han construido la identidad del Gran Teatro de Cáceres y, al mismo tiempo, como una declaración de futuro. Un siglo después, el telón sigue subiendo.