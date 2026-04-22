Guardia Civil
La Guardia Civil detiene a una mujer que intentaba introducir en la cárcel de Cáceres los 130 gramos de hachís que se había tragado
La mujer fue interceptada con varias 'bellotas' de hachís ocultas en su organismo durante una visita a un interno en el centro penitenciario de Cáceres
La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser interceptada cuando intentaba introducir sustancias estupefacientes en el centro penitenciario de Cáceres ocultas en el interior de su organismo.
Los hechos se produjeron el pasado lunes 20 de abril, cuando la mujer acudía a las instalaciones penitenciarias con la intención de visitar a un interno. Durante los controles habituales de acceso, un perro detector de drogas de Instituciones Penitenciarias marcó positivamente a la visitante, alertando de la posible presencia de sustancias ilegales.
Ante esta situación, se activó el protocolo de seguridad establecido y se dio aviso a la Guardia Civil. Una vez en el lugar, los agentes realizaron una segunda comprobación con un can especializado del propio cuerpo, que confirmó el indicio inicial detectado por el primer perro.
130 gramos de hachís
Tras ser informada de los hechos, la mujer reconoció voluntariamente que transportaba droga en el interior de su cuerpo. En concreto, portaba varias 'bellotas' de hachís, un método habitual de ocultación en este tipo de delitos.
Posteriormente, los agentes procedieron a la incautación de un total de cuatro envoltorios, con un peso conjunto superior a los 130 gramos de hachís. Como consecuencia, la mujer fue detenida y puesta a disposición judicial como presunta responsable de un delito de tráfico de drogas.
Las diligencias han sido remitidas al juzgado competente en Cáceres, que se encargará de continuar con la instrucción del caso.
Desde las autoridades se recuerda que la introducción de sustancias estupefacientes en centros penitenciarios constituye un delito grave, que pone en riesgo tanto la seguridad de las instalaciones como la integridad de las personas. Por ello, estos recintos cuentan con estrictos sistemas de control y vigilancia, en los que colaboran de forma coordinada la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, incluyendo el uso de unidades caninas especializadas para prevenir este tipo de conductas.
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