El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: "Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas"

Fue uno de los patronos, junto a su hermano, de Norba Caesarina. Tuvo un papel influyente en la política romana. Lucio Cornelio Balbo, nació en 80 a. C., fue llamado el Menor para distinguirlo de su tío de idéntico nombre: Lucio Cornelio Balbo el Mayor, militar y político hispano de la familia de los Balbo, originiaria de Gades (actual Cádiz). En Cáceres se localizó una lápida dedicada a Lucio Cornelio Balbo, patrono de la Colonia Norba Caesarina, que había sido fundada por Cayo Norbano Flaco, siguiendo el programa colonizador de Julio César, y que recibió como contributi la población de los asentamientos romanos anteriores Castra Servilia y Castra Cecilia. Norbensis Caesarina, la semilla romana de la actual Cáceres. La colonia fue fundada en tiempos del segundo triunvirato con una fuerte vinculación con Octavio gracias precisamente a este Balbo, que fue uno de los grandes hombres del gobierno posterior de Augusto. Sabemos que Balbo el Menor fue patrón de Cáceres gracias a la inscripción hallada en los años treinta durante unas obras de restauración de la muralla, inscripción que hoy puede verse en el Museo de Cáceres.

Balbo el Menor participó en varias campañas militares importantes junto a Julio César. Luchó en lugares como Egipto, Oriente Próximo, África e Hispania. En el año 44 a. C., fue cuestor de la Hisania Ulterior, lo que significa que se encargaba de las finanzas y la administración en esa provincia romana. Más tarde, ocupó otros cargos importantes como quattorviro y propretor. Después de sus éxitos, Balbo el Menor entró a formar parte del Senado. Fue nombrado procónsul de la provincia romana de África. Allí, logró una gran victoria sobre los garamantes, una tribu del desirto del Sahara. En el año 19 a. C., regresó a Roma con un enorme botín. Fue el primer general que no era de Italia en recibir un Triunfo. Esta era una ceremonia muy especial en la que un general victorioso desfilaba por las calles de Roma para celebrar su éxito.

El chalé

Precisamente hoy, El Periódico Extremadura recorre la calle dedicada a Lucio Cornelio, que enlaza a través de unas escaleras (por cierto, no son accesibles) con la avenida de Hernán Cortés y a partir de ellas con la calle Alfonso IX, el rey de la reconquista de Cáceres. Lo primero que el paseante descubrirá tras subir estas escaleras, será el precioso chalé con un patio jardín impresionante y una rejería ejemplo del buen gusto que hace esquina con la calle Marqués de Oquendo. Situado en el número 40, se asienta sobre una parcela de 263 metros cuadrados (178 de ellos construidos), que se levantó en 1987 y que en su porche luce una distintiva cerámica con la imagen de Nuestra Señora la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres. Es una de las construcciones de esa década más bonitas que existen en la ciudad.

Fotogalería | Calle Cónsul Lucio Cornelio Balbo / Miguel Ángel Muñoz

Cornelio Balbo cuenta, además, con el Hostal Hernán Cortés, que ofrece una estancia cómoda y accesible. Con una ubicación estratégica, a pocos minutos a pie del casco histórico, sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño privado, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. Además, el hostal ofrece parking privado, proporcionando comodidad y tranquilidad a los huéspedes que viajan en coche. Está en el número 1A y a las parejas les encanta la ubicación (le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas).

El paseo continúa dejando atrás la calle San Jorge, las traseras de la Biblioteca Pública y la entrada a un almacén que luce el grafiti con la palabra 'subversivas'. Ya en la esquna con Reyes Católicos, las señales dirigen a los conductores y viandantes a la plaza de Antonio Canales, al Hotel Los Naranjos y al parking de Obispo Galarza.

Construcción

En el número 4 está Plano, una empresa constructora creada en Cáceres en el año 2001. Constituida como empresa de calidad en construcción, se ha mantenido fiel a sus principios de seriedad, honestidad y capacidad de trabajo durante más de 25 años. A estas características esenciales se han ido añadiendo otras como experiencia, innovación y formación, las cuales han hecho posible la permanencia de nuestra empresa en un sector tan competitivo y variable como el de la construcción.

Se trata de una empresa versátil, polivalente y flexible que se adapta a las necesidades de sus clientes. Ofrecen un amplio abanico de servicios como empresa constructora así como una relación comercial cercana y personalizada. Están especializados en la ejecución de proyectos singulares y estructuras complejas donde es necesaria la posesión de una amplia experiencia y profundos conocimientos técnicos.

En ese mismo bloque se encuentra el Grupo Extremeño de Asesoramiento Cáceres, asesoría especializada en autónomos y pymes. No es una asesoría de empresas grande, ni pequeña, tiene el tamaño justo para conocer el nombre de todos y cada uno de sus clientes. Es una asesoría pensada para los autónomos y la mediana empresa, tienen un buen ambiente de trabajo y un equipo humano con vocación de adaptación, aprendizaje y con unas edades comprendidas entre los 30 y los 46 años. Saben lo que es montar una empresa de la nada, ya que sus comienzos fueron precisamente como el de cualquier empresa, montaron el despacho y salieron a la calle a buscar clientes.

Cierran el círculo en la conexión con Alfonso IX, lo que fue la papelería Atalaya, un cartel de la agencia de publicidad AGC y Aprendo, que imparten clases de apoyo de Primaria, ESO, Bachillerato, EBAU, Acceso a grado medio y superior y Acceso Universidad para mayores de 25 años. Además cuentan con aula de necesidades educativas especiales y psicopedagoga.