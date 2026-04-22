Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge

Una noche como esta, pero del año 1229, las tropas cristianas tomaron Cáceres. Ya entrado el 23 de abril, día de San Jorge, se optó por poner al santo como patrón de la ciudad. Han pasado más de 800 años, y aunque no hubo ningún dragón esa noche, las tradiciones se siguen manteniendo en la localidad extremeña.

Cáceres se ha vuelto a convertir, un año más, en la verdadera casa del dragón con el desfile de San Jorge, donde miles de cacereños pudieron observar un largo cortejo formado por 27 criaturas aladas realizadas manualmente por todos los colegios de la ciudad y más de 3.000 personas que aportaron color, danza y mística.

Se han podido ver dragones de todas las formas y colores. Algunos echaban humo, otros eran pequeños o presentaban largos colmillos. En los bailarines también se han visto todos los colores posibles: verde, rojo, negro, naranja, blanco... y siempre con bailes al son de la música, ya sea por la de los altavoces o la de algunas bandas.

Muchos niños

En torno a las siete de la tarde, media hora antes de lo habitual, daba comienzo la jornada, previa a un día festivo como el del jueves, lo cual se notaba en la afluencia de personas en la calle. Especialmente niños. Sin embargo, la buena temperatura que hacía, por lo menos a la sombra, invitaba a salir a la calle y disfrutar de la tarde.

Aunque en el transcurso de las primeras calles recorridas (avenidas de la Hispanidad, Isabel de Moctezuma y Antonio Hurtado) había público, fue a partir de la plaza de América, y toda la bajada por Cánovas, cuando las calles comenzaron a rebosar, gracias también al efecto de la Feria del Libro.

Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres / Carlos Gil

Sin embargo, si la situación aquí era así, más caótica era en la plaza Mayor, el lugar donde todos quieren situarse. No es para menos. Sobre las 22.00 horas comienza la representación teatral de la leyenda de la Mansaborá, un año más a cargo de Atakama.

La obra narra lo que fue esa traición al pueblo musulmán por parte de la princesa, la hija del caíd andalusí, que permitió la entrada de los cristianos para tomar la ciudad. Esta cuenta con cada vez mejor producción, latente también en la gran pantalla colocada en la plaza para que todos lo vean lo mejor posible.

Antes de todo esto, los colegiales dragones fueron llegando al lugar, pero siguieron desfilando hacia la plazuela del Duque. Los vehículos continuaron por la calle Margallo, mientras que el cortejo de personas siguió hacia San Blas, donde otra pantalla estaba instalada para que todos ellos, especialmente los niños, puedan disfrutar del momento mientras comen unas chuches patrocinadas por la Capitalidad Europea 2031.

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Galería | Así es el "fiero" dragón de San Jorge / Pablo Parra

El temible dragón, de color rojizo y 14 metros de largo, corrió a cargo, por cuarto año consecutivo, de la empresa villanovense Teatrapo y su maestro Sefer. Ardió cerca de las doce, y los fuegos artificiales, como es tradición, pusieron el broche a la noche.