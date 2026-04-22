La joven escritora de Cáceres Carmen Oreja presenta su primer poemario íntimo y personal

Los libros han acompañado a Carmen Oreja desde la infancia. Este sábado 18 de abril, la joven escritora presentó en Cáceres su primer poemario, en un acto íntimo en el que repasó su trayectoria lectora. "Por supuesto, ha habido periodos en los que leía más y otros en los que lo hacía menos, pero siempre ha estado presente. Y tanto es así que los libros que más recuerdo hoy, y que más he releído, pertenecen a mi infancia: desde Peter Pan hasta autores locales, sin distinción".

El despertar de una vocación

Desde los nueve años, aunque no recuerda con claridad si empezó antes, comenzó a escribir pequeñas historias cotidianas y de ficción. Durante la etapa de tercero de primaria, su profesora le pidió que leyera uno de aquellos microrrelatos delante de toda la clase. Aquella experiencia, que la autora prefiere no analizar en detalle en cuanto a su calidad, estuvo marcada por el apoyo de la docente y de sus compañeros. El hecho de que otras personas ajenas a sus cuadernos conocieran a los personajes que ella había creado, junto con los aplausos y las preguntas que surgieron después, resultó decisivo. Fue entonces cuando tomó conciencia de que quería seguir escribiendo toda su vida, tanto para sí misma como para quienes quisieran leerla. A partir de ese momento, continuó escribiendo con la intención de no "quemar" a su entorno con demasiadas historias, pero sin dejar de repetir una actividad que ya se había convertido en parte de ella.

De la experiencia personal al poemario

Por ello, y gracias a su afición a la lectura y a la escritura, decidió dar forma a su primer poemario, que no ha visto la luz hasta ahora en Cáceres. Conmigo es una obra estructurada en tres partes: Contigo, Sin ti y Conmigo. "La literatura en general, pero en este caso la poesía, siempre ha sido un desahogue, una forma de ordenar mi cabeza. El libro es un conjunto de todo lo que escribí alguna vez sobre rupturas tanto amorosas como amistosas, una mezcla de poemas ordenados para que cuenten la historia de un corazón roto. La idea de Conmigo nació tras haber leído un libro que describió una situación que estaba viviendo en ese momento, sumado a todas aquellas personas que me habían dicho "pones en palabras lo que no sabemos explicar". Aceptar pérdidas sin respuesta, adiós de amigos que iban a estar toda la vida…, es difícil. Quería escribir una guía que ayudase a quien me quiera leer a ordenar su cabeza".

Una primera vez inolvidable

Por último, en relación con la presentación de su poemario, la autora ha destacado que "podría hacer esto toda la vida". Se trata de su primer libro y su primera presentación pública, una experiencia que, según relata, la hizo sentirse "tan querida" que le reafirmó en su deseo de continuar en esta línea. La escritora explica que organizó el acto un sábado de abril a las 17.00 horas, pensando en que muchos de sus amigos viven fuera de Cáceres y que, a esa hora, la asistencia sería reducida. De hecho, esperaba un salón medio vacío y un encuentro breve. Sin embargo, acudieron unas 60 personas, lo que la sorprendió y, en sus palabras, la dejó "hecha un flan". "Tuve la suerte de contar con familia y amigos que se encargaron de que todo saliera bien, desde la fotografía y el vídeo hasta la venta de ejemplares, la organización y, especialmente, la propia presentación. Si tenía una condición, era subir al escenario con mi amiga Margarita García. No hay nadie mejor que ella para presentar, moderar y hablar de mi libro con tanto cariño. No quería hacer una presentación al uso, sino algo más cercano, en el que el público se sintiera dentro de una conversación de tú a tú".