María Ortiz, en la Feria del Libro de Cáceres: "Somos el periódico de Cáceres, hacemos un periodismo local, estamos en todos los eventos que tiene la ciudad"

La Feria del Libro de Cáceres ha quedado oficialmente inaugurada este miércoles en el Paseo de Cánovas, en una jornada que ha girado en torno a la lectura compartida y la reflexión sobre la actualidad, convirtiendo el centro de la ciudad en un espacio de encuentro entre lectores, autores y librerías. El acto oficial ha tenido lugar a las 13.00 horas en el entorno del Kiosco de la Música, donde el concejal de Cultura y Comercio, Jorge Suárez, ha atendido a los medios tras la apertura de esta nueva edición.

Primeras actividades de la feria

La programación ha comenzado a las 11.30 horas con un club de lectura intergeneracional centrado en La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, en el que han participado alumnos del IES Profesor Hernández Pacheco y usuarios de centros de mayores de la ciudad, en una actividad que ha buscado tender puentes entre generaciones a través de la literatura.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, el periodista Miguel Ángel Aguilar presentará 'No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco', en un encuentro acompañado por Alfonso Pinilla, seguido de la firma de ejemplares a las 19.30 horas en la caseta de firmas. La presentación prevista para la tarde aborda uno de los periodos más determinantes de la historia reciente de España desde una perspectiva periodística y de análisis político. El encuentro plantea reflexionar sobre la transición informativa de aquel momento histórico y el papel de la prensa en la construcción del relato democrático, en una propuesta que combina divulgación y memoria histórica.

Miguel Ángel Aguilar, periodista y escritor. / Cedida

A lo largo de la jornada, el Paseo de Cánovas se consolida como un punto de referencia cultural con actividades abiertas al público, en este primer día completo de programación de la feria. Dentro de la agenda prevista, se ha producido una modificación puntual, la presentación de Grita Casandra, de Julia Rípodas, inicialmente programada para esta jornada, se traslada al viernes 1 de mayo a las 13.00 horas.

El periodismo que nace de mirar despacio

La directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, también ha estado presente en la Feria del Libro y ha subrayado además la importancia de que El Periódico Extremadura forme parte un año más, con una caseta propia: "Somos el periódico de Cáceres, hacemos un periodismo local, estamos en todos los eventos que tiene la ciudad". Para Ortiz, esa presencia refuerza la cercanía del diario con la capital cacereña y con los lectores.

También ha destacado el papel de este evento anual para apoyar a librerías, escritores y al sector del libro. Y aunque reconoce el peso creciente del formato digital, ha reivindicado también la lectura en papel por todo lo que sigue aportando al lector.

La directora general ha aprovechado para repasar algunas de las lecturas que más le han marcado y que ha vinculado a su forma de entender el oficio. Explica que no hubo un momento concreto en el que decidiera ser periodista porque siempre supo que quería dedicarse a ello, aunque cita Los hombres del presidente, sobre el caso Watergate, como un libro de referencia para cualquier profesional.

Ortiz recuerda también su etapa universitaria, cuando se acercaba siempre que podía a Onda Cero, que en aquel momento estaba en Pintor Rosales en Madrid, con Luis del Olmo. Ahí, señala, creció su vinculación con el periodismo y con la radio.

Libros para entender el presente

Entre los títulos que le enseñaron durante aquella etapa menciona también El extranjero, de Albert Camus, una novela que, explica, invita a mirar la realidad con menos condicionantes emocionales o intelectuales, dejando a un lado las interpretaciones previas.

Preguntada por una lectura que retrate el momento actual, recomienda leer a Noam Chomsky para interpretar la intervención de Estados Unidos en el orden global y para leer con más contexto un escenario internacional cada vez más convulso. Y al hablar de los jóvenes, apuesta por El principito como una lectura indispensable frente a la velocidad del consumo inmediato que anima a parar, reflexionar y quedarse con lo importante.