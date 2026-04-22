Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional

La cocina de Miajadas da el salto al circuito gastronómico nacional con una propuesta contenida en precio, pero ambiciosa en discurso. El restaurante cacereño Tupío ha logrado situar su nombre en el mapa gracias a un menú de 45 euros que condensa producto extremeño, técnica contemporánea y relato de territorio en una experiencia de sabores.

Elaboración de Tupío. / Guía Repsol

Del pueblo al escaparate nacional

La iniciativa se enmarca en un formato pop-up impulsado por Guía Repsol, en el madrileño Mercado de Vallehermoso, un espacio convertido en uno de los laboratorios culinarios más dinámicos de la capital.

La propuesta se enmarca en el ciclo impulsado por Guía Repsol, que reúne a jóvenes cocineros de todo el país para presentar durante unos días menús efímeros ante público y profesionales.

En el caso de Tupío, la experiencia tuvo lugar en la última edición del programa, celebrada recientemente, con aforo limitado y servicio en formato de pases reducidos. En este caso, la cocina de Miajadas se trasladó temporalmente fuera de Extremadura para acercarse a un público que busca nuevas lecturas de la gastronomía regional.

Detrás del proyecto están Guti Moreno, jefe de cocina, y Mario Fernández, responsable de sala y bodega. Ambos han construido una propuesta que no pretende reinterpretar el territorio desde la distancia, sino narrarlo desde dentro; manteniendo la fidelidad al producto y a su origen.

Un reconocimiento temprano y decisivo

El recorrido de Tupío ha sido especialmente rápido. Apenas cuatro meses después de su apertura, el restaurante recibió un Sol Repsol, uno de los distintivos más influyentes del panorama culinario español. Ese reconocimiento actuó como acelerador de un proyecto que aún estaba en fase de consolidación.

A partir de ahí, la trayectoria ha sumado hitos relevantes. La revista Tapas le concedió la T de Oro de Extremadura. Además, el premio Mantel Blanco 2025, otorgado en el contexto de Iberovinac, ha reforzado su trabajo en sala y bodega.

Una propuesta que explica el territorio

El menú de 45 euros funciona como síntesis de esa evolución. Cada pase está construido a partir de referencias reconocibles del entorno extremeño: producto de dehesa, huerta y tradición reinterpretada desde una técnica depurada. No hay exceso ni artificio, sino una voluntad de condensar identidad en formato breve.

La sala, liderada por Mario Fernández, añade una capa fundamental a la experiencia. La selección de vinos y el ritmo del servicio refuerzan el discurso gastronómico, convirtiendo la propuesta en un relato coherente entre cocina y bodega.

En este sentido, la experiencia no se entiende solo como una sucesión de platos, sino como un ejercicio de comunicación gastronómica donde cada elemento cumple una función narrativa. El precio actúa, además, como elemento de accesibilidad sin renunciar a la ambición del proyecto.

El resultado final es una lectura contemporánea de la cocina cacereña que trasciende lo local sin perderlo. Desde Miajadas, Tupío proyecta una idea clara: el territorio no como límite, sino como herramienta de posicionamiento en la alta gastronomía nacional.