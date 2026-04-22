Miguel Ángel Aguilar inaugura la Feria del Libro de Cáceres y presenta su obra sobre la muerte de Franco

La Feria del Libro de Cáceres ha dado comienzo esta tarde con la participación de Miguel Ángel Aguilar, según ha destacado el concejal de Cultura, Jorge Suárez, durante la presentación celebrada esta mañana a las 13.00 horas en el Paseo de Cánovas. "En esta feria se da un salto de calidad respecto a ediciones anteriores, cuenta con un cartel sólido y un elenco de autores y autoras de gran relevancia. Además, se ha trabajado para que todos los géneros literarios estén representados, de modo que cualquier persona pueda encontrar propuestas de su interés. Se prevé una gran afluencia de público y que todas las actividades resulten atractivas y bien recibidas".

Impulso a la Capitalidad Cultural

Por otra parte, ha afirmado que este evento supone un paso más hacia la Capitalidad Cultural de 2031 y, sobre todo, responde al objetivo de ofrecer a la ciudadanía de Cáceres aquello que durante años ha venido demandando. Asimismo, ha recordado que ayer se presentaron cuatro conciertos de gran nivel y que hoy se inaugura la Feria del Libro más ambiciosa hasta la fecha, con mayor participación, más presentaciones y el Paseo de Cánovas lleno de vida. Se trata, sin duda, de una cita muy esperada y ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad.

Esteban Valero Vizcano

Miguel Ángel Aguilar inaugura la jornada y presenta su nuevo libro

En cuanto a los autores que participarán en la feria, destacan Isabel San Sebastián, Jaime de los Santos y Carlos Neuman. El pistoletazo de salida de la jornada de hoy ha corrido a cargo de Miguel Ángel Aguilar, encargado de inaugurar la programación a las 18.30 horas. Y a quien este periódico ha entrevistado con motivo de la publicación de su último libro, No había costumbre. Crónica de la muerte de Franco.

"Con este libro he querido acercar a quienes no vivieron aquellos años o no estuvieron lo suficientemente cerca de ellos a una serie de hechos y momentos en los que todo cambió de forma decisiva. La muerte de Franco, fundador del régimen, supuso también el inicio del final del propio sistema, aunque no se trató de un desenlace automático ni espontáneo, sino de un proceso que fue necesario impulsar con determinación. Me parecía importante explicar cómo era el ambiente de la época y cuáles eran las circunstancias tanto internas como internacionales, desde la Revolución de los Claveles en Portugal hasta la Marcha Verde promovida por Marruecos, pasando por el surgimiento de la Unión Militar Democrática o hechos de gran dureza como los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Todo ello lo he querido recoger para que quienes llegan ahora comprendan que nada fue gratuito, que las libertades se conquistaron con esfuerzo y que, precisamente por ello, deben ser defendidas y preservadas para que sigan plenamente vigentes".

Una obra alejada del bestseller y centrada en la cercanía histórica

En relación con la importancia de que los jóvenes lean la obra en la actualidad, ha señalado que ha tratado de trasladar aquel contexto sin condescendencia ni pretensiones, sino desde la cercanía y la proximidad, explicando cómo era el ambiente de la época y cuáles eran las dificultades que se vivían. Considera, además, que el libro contiene enseñanzas y aproximaciones que pueden resultar de interés y ser valiosas para las nuevas generaciones. Preguntado por la diferencia respecto a los bestsellers actuales, ha señalado que su obra "no tiene nada que ver" con ese tipo de publicaciones, ya que, según ha explicado, "los bestsellers están montados sobre una cadena en la que yo no estoy". En este sentido, ha subrayado que su libro no busca ese objetivo comercial, sino que nace con una voluntad de cercanía y de recreación del ambiente de la época, algo que considera haber conseguido satisfactoriamente.