Planes de ocio en Cáceres: conciertos, espectáculos familiares y K-pop en el Palacio de Congresos

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OBK celebra 35 años de éxitos con 'Vértigo Tour' en Cáceres

El dúo español OBK aterriza en Cáceres este 24 de abril con su esperado Vértigo Tour, una gira con la que celebra 35 años de trayectoria sobre los escenarios. El concierto tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Cáceres, con apertura de puertas a las 20.00 horas y entradas disponibles desde 31,90 euros.

El grupo, considerado uno de los grandes referentes de la música electrónica en España, presentará en directo los temas de su nuevo álbum, incluyendo su primer lanzamiento, “Maldita Mujer”, junto a los éxitos que han marcado a varias generaciones. Con Vértigo Tour, OBK propone un reencuentro cargado de emoción y energía con su público, en una gira que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en el panorama nacional.

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge el espectáculo familiar 'Fantasy House' el 25 de abril

El espectáculo familiar Fantasy House llegará el próximo 25 de abril al Palacio de Congresos de Cáceres, con una propuesta pensada para todas las edades. El evento comenzará a las 19.00 horas y contará con entradas disponibles desde 28 euros. El show reúne al popular TEAM FANTASY, formado por los creadores de contenido 'Animalize21', 'AlesGF' y 'PabletePablitor', junto a los personajes que han hecho famosos en sus vídeos, como El Rulas o El Ruso. Se trata de una experiencia inmersiva que combina comedia, música y juegos en equipo, fomentando la participación del público. Un formato dinámico que busca que tanto padres como hijos disfruten juntos de un espectáculo en directo lleno de humor e interacción.

'Las Guerreras K-Pop en concierto' llegan al Palacio de Congresos de Cáceres el 2 de mayo

El espectáculo musical LAS GUERRERAS K-POP en concierto llegará el próximo 2 de mayo al Palacio de Congresos de Cáceres, en una cita pensada para el público familiar y los amantes del fenómeno K-pop. El evento comenzará a las 17.00 horas y contará con entradas disponibles desde 18 euros, ofreciendo un show lleno de música, coreografías y energía inspirado en el universo del K-pop. Una propuesta que promete hacer vibrar al público con un espectáculo visual y musical que combina ritmo, baile y puesta en escena.