San Jorge 2026
La quema del dragón de Cáceres moviliza a una veintena de agentes para garantizar la seguridad
El Ayuntamiento de Cáceres despliega un operativo especial con medidas de tráfico, movilidad y atención sanitaria para el desfile y la quema del dragón de San Jorge
La ciudad de Cáceres contará con un dispositivo especial de seguridad con motivo del desfile y la quema del dragón de la Fiesta de San Jorge de este miércoles 22 de abril que durará de las 19.00 a las 23.50 horas. El operativo, diseñado por el Ayuntamiento, estará compuesto por una veintena de agentes y abarcará medidas de tráfico, movilidad, evacuación y atención sanitaria.
Entre las principales actuaciones, destacan los cortes de tráfico que comenzarán a partir de las 18.00 horas en la avenida de la Hispanidad, afectando a todos sus carriles entre las glorietas de Bondad y Caupolicán, así como el entorno de la estatua de Tlatoani Nezahualcóyotl. A medida que avance el desfile, el resto de vías del recorrido se irán cerrando de forma progresiva.
En materia de estacionamiento, quedará prohibido aparcar desde la tarde del día anterior en la Ronda de la Pizarra, avenida de España (en sentido de números impares), plaza del Duque y zonas de carga y descarga de San Blas. Además, se habilitarán espacios específicos para personas con movilidad reducida en la avenida Isabel de Moctezuma —frente a DYA— y en la avenida de España, a la altura de la residencia Ciudad Jardín.
El servicio de taxis también se verá afectado: la parada de Gran Vía se trasladará a plaza Marrón desde primera hora de la tarde, mientras que la ubicada en el número 7 de la avenida de España se reubicará en la avenida Virgen de Guadalupe.
Seguridad
En cuanto a la seguridad del evento, se han establecido dos salidas de evacuación para los vehículos participantes, situadas en Fuente Luminosa y calle Parras. En caso de emergencia, se habilitarán pasos controlados por los responsables de cada tramo. Asimismo, en la plaza Mayor se reforzará la vigilancia para mantener despejadas las vías de evacuación hacia calles como Paneras, Pintores, Gran Vía, General Ezponda, Gabriel y Galán y Duque.
El operativo sanitario estará compuesto por una ambulancia de DYA y un equipo de soporte vital básico de Cruz Roja con cuatro técnicos. También se instalarán aseos químicos en la avenida de San Blas y en la propia Plaza Mayor.
Por otro lado, todos los vehículos que participen en el desfile deberán contar con la documentación en vigor y cumplir la normativa de seguridad vial, con una velocidad máxima permitida de 30 km/h durante el recorrido.
Antes del inicio, la Policía Local distribuirá pulseras identificativas a los colegios y entidades participantes como medida preventiva.
La tradición, al final del recorrido
Una vez garantizada la seguridad, la ciudad volverá a volcarse con uno de sus actos más emblemáticos. Más de 3.000 personas y 27 dragones recorrerán las calles en un desfile que atravesará buena parte del centro urbano.
A las 22.00 horas tendrá lugar la representación teatral de la leyenda de San Jorge, que culminará con la quema del gran dragón en la plaza Mayor, ante miles de asistentes. La figura, de grandes dimensiones y aspecto más fiero en esta edición, volverá a convertirse en el símbolo de la derrota del mal, en una noche que concluirá con fuegos artificiales dando la bienvenida al día del patrón.
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