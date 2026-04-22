San Jorge, patrón de Cáceres, protagoniza una noche de fuego, tradición y búsqueda de tesoros ocultos

Es uno de los momentos más esperados por los cacereños. San Jorge vence a los moros y al malvado dragón, que quema en la plaza Mayor delante de miles de personas. Cerca de la medianoche, los fuegos artificiales dan la bienvenida al día del patrón de la ciudad.

Previamente, un largo desfile de dragones que representan a todos los colegios de la ciudad recorre las calles de Cáceres. Sale a las 19.00 horas desde la Ronda de la Pizarra y seguirá el recorrido habitual: avenida de la Hispanidad, avenida Isabel de Moctezuma (con un tramo a la altura de DYA y Caixabank reservado para personas con movilidad reducida), calle Sánchez Manzano (tramo inclusivo para personas con sensibilidad auditiva), avenida Antonio Hurtado, plaza de América, avenida de España (impares), donde a la altura de la Residencia Ciudad Jardín habrá otro tramo para personas con movilidad reducida, calle San Antón, calle San Pedro, plaza de San Juan, Gran Vía, plaza Mayor y San Blas, donde en una pantalla se podrá seguir en directo la quema gracias a la retransmisión de Tusemanasanta.com.

El desfile lo formarán 27 dragones y más de 3.000 personas. A las 22.00 horas comenzará la representación teatral de la Leyenda de San Jorge, a cargo del equipo de Atakama. La empresa Teatrapo realiza el gran dragón, este año "más fiero" con colores de tonos rojizos y ocres. Este grupo, de Villanueva de la Serena, repite por cuarta vez como encargada del montaje del dragón que será quemado por San Jorge.

Lo realiza Sefer como maestro creativo, y de tamaño será igual que en otras ocasiones: 14 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 4 metros de alto.

Recuperar tradiciones

La noche no acaba con los fuegos artificiales, como suelen creer muchos. Es en ese momento cuando da comienzo la búsqueda de las gallinas y sus huevos, que se habrán escondido por la parte antigua cacereña. Serán dos, que quienes sean los afortunados de encontrarlas lograrán un premio de 200 euros, y tres huevos azules, con un vale de 50 euros para canjear en Fiestas Kike, El Reino de las Chuches y Retales Manolo.

Gallinas de San Jorge para este 2026. / E. P.

La tradición de la búsqueda de la gallina, aunque se rescató en 2014, viene de hace mucho más tiempo, en la segunda mitad del siglo XX. Hace referencia a la leyenda de la Mansaborá, donde esta, una vez que es descubierta por el Caíd con el guerrero cristiano, es convertida en gallina como castigo por haber traicionado a la fortaleza y haber permitido la entrada al enemigo.

Esta y otras tradiciones se están intentando rescatar en la ciudad para que el patrón sea algo más que la quema. Poco a poco se va logrando gracias a la labor que realiza la Asociación Fraternal San Jorge, que realiza actos como la colocación de la bandera de San Jorge en diferentes lugares como el retablo de la Concatedral de Santa María o el Museo de Cáceres, la procesión cívica, y el izado del pendón de San Jorge en las banderas de la plaza Mayor.

Galería | Así ha sido la procesión y el izado del pendón de San Jorge en el ayuntamiento / Jorge Valiente

El izado del pendón tuvo lugar este martes tras una muy breve procesión que salió del Palacio de la Generala y acabó en las escaleras del ayuntamiento. Allí, el alcalde declaró que la ciudad ha entrado "en la semana más grande en cuanto a actividad municipal y actos en honor a los patrones, San Jorge y la Virgen de la Montaña".

Posteriormente, tuvo lugar la entrega de los premios del tradicional concurso de dibujo de San Jorge en el Salón de Plenos. Con el alcalde presente y varios concejales, 13 niños fueron premiados por participar con un diploma y un regalo de la empresa de juguetes Juguetes Ávila-Toy Planet.

En esta edición han participado 735 escolares de 1º y 2º de Primaria de todos los centros educativos de la ciudad. El podio estuvo formado por Salor Chaso Pérez, Jaime Naranjo Quintero y León Barroso Talavera.

Galería | San Jorge, protagonista del concurso de dibujo infantil del Ayuntamiento / Jorge Valiente

23 de abril

El jueves, el día de San Jorge, es cuando tienen lugar el resto de actos. La procesión cívica saldrá del Ayuntamiento a las 11.50 horas, y el pendón de San Jorge lo tremolará desde el balcón, como es tradición, el concejal más joven. En este caso, una vez más, será Noelia Rodríguez, concejala de Deportes.

A las doce será la misa en la Concatedral y la ofrenda floral al patrón tendrá lugar tras el tremolar del pendón. Así como el homenaje a los trabajadores municipales jubilados en el Salón de Plenos a las 13 horas.