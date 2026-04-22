Taburete volverá a actuar en Cáceres en octubre con 'Vino y cemento' entre los temas más esperados

Taburete, una de las bandas más populares del pop español de los últimos años, volverá a actuar en Cáceres en el mes de octubre, en una cita que promete reunir a numerosos seguidores del grupo liderado por Willy Bárcenas.

La formación madrileña llegará de nuevo a la capital cacereña en un momento de gran tirón para su repertorio, con especial protagonismo para 'Vino y cemento', uno de sus éxitos más recientes y coreados. El tema se ha convertido en uno de los que más suenan del momento y ha ganado especial popularidad por su estribillo, en el que se escucha la frase "mitad caballero, mitad militante". Una expresión, muy repetida por sus seguidores.

Cartel del concierto en Cáceres. / RRSS

No será, además, la primera vez que Taburete se suba a un escenario en Cáceres. El grupo ya actuó en la ciudad durante las Ferias de San Fernando de 2024, cuando fue uno de los nombres destacados del programa musical municipal.

Champions League

Aquel concierto dejó una imagen muy recordada entre sus fans. Faltaban 17 minutos para la medianoche cuando comenzó un recital que reunió a más de 5.000 personas en el Recinto Hípico, donde ofrecerá su próximo concierto el 16 de octubre. Willy Bárcenas se mostró entonces especialmente eufórico tras la victoria del Real Madrid en la final de la Champions League, en una noche en la que incluso firmó banderas del conjunto blanco. El partido, además, pudo seguirse en una pantalla gigante instalada en el escenario.

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Con este regreso en octubre, Cáceres volverá a recibir a una banda que mantiene una conexión especial con el público local y que sigue acumulando himnos generacionales en sus directos. Todo apunta a que 'Vino y cemento' será uno de los momentos más esperados de la actuación.