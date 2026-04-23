Alicia Vallina acerca su nueva novela histórica a los lectores en la Feria del Libro de Cáceres

La Feria del Libro de Cáceres vivió este jueves una de sus jornadas más especiales coincidiendo con la celebración del Día de San Jorge, una fecha señalada en el calendario local que volvió a dejar un gran ambiente en torno a las casetas instaladas en la ciudad. A lo largo de todo el día, la programación combinó narrativa, poesía e historia en una sucesión de presentaciones que atrajeron a numerosos lectores y reforzaron el pulso cultural de una cita ya plenamente integrada en la vida de la capital cacereña.

La jornada arrancó a las doce del mediodía con la presentación de 'Los recuerdos de búho', de Patricia Casasola, en un inicio de programa que fue marcando el tono diverso de la sesión. Poco después tomó la palabra la periodista Cristina Núñez para dar a conocer 'Apuntes de una impostora', antes de que Charlotte Lecharlier presentara 'Apenas gritar'. Las tres propuestas dieron forma a un tramo matinal en el que la feria volvió a demostrar su capacidad para reunir voces distintas y géneros diversos bajo una misma atmósfera de cercanía entre autores y público.

Durante esas primeras horas del día, el paseo de Cánovas mantuvo una actividad constante, con un flujo continuo de visitantes entre casetas, firmas y presentaciones. La coincidencia con San Jorge contribuyó además a reforzar la afluencia en una jornada especialmente viva, en la que la feria se integró con naturalidad en el ambiente festivo que respiraba la ciudad.

Una tarde marcada por la poesía

Ya por la tarde, la poesía tomó protagonismo con Mario Lourtau y su recopilación 'Para menos morir (Poesía 2008-2021)', en una intervención que añadió un tono más reflexivo a la programación del día. Poco después, Julio César Galán presentó 'Nomadeo argelino y otros exilios', ampliando el registro temático de una jornada que transitó con soltura entre la evocación íntima, la creación poética y la mirada literaria sobre la historia.

Ese equilibrio entre géneros y sensibilidades volvió a ser uno de los rasgos más visibles de la programación de la feria, que en esta edición está ofreciendo un cartel capaz de alternar autores consagrados, nuevas voces y propuestas de perfiles muy distintos. La respuesta del público acompañó también durante la tarde, consolidando una de las sesiones con mayor ambiente de toda la semana.

Broche final

La jornada se cerró con una de las citas más destacadas del día: la presentación de 'La condesa que pudo reinar', de Alicia Vallina, publicada por Plaza & Janés. Periodista e historiadora, Vallina protagonizó uno de los encuentros más esperados del programa en una conversación en la que no solo habló de su obra, sino también de las lecturas y referencias que han acompañado su trayectoria.

Durante su intervención, recordó algunos de los autores que marcaron su infancia y juventud, desde Edgar Allan Poe hasta Oscar Wilde, Isaac Asimov o J. R. R. Tolkien, y señaló a Ana María Matute como una figura clave en su formación literaria. La autora también reivindicó la importancia de releer libros con el paso del tiempo, al entender que cada regreso a una obra permite descubrir nuevos matices, y defendió al mismo tiempo la necesidad de mantener una actitud abierta hacia las voces emergentes y las nuevas propuestas creativas.

Su presencia en la feria dejó además una valoración muy positiva del ambiente vivido en Cáceres y de la acogida recibida por parte del público. "Cáceres es una ciudad maravillosa que me está acogiendo tremendamente bien", señaló antes de la firma de ejemplares, en otro de los momentos que prolongaron la cercanía entre autora y lectores más allá de la propia presentación.