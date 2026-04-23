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Cáceres celebra el Día del Libro: estas son todas las actividades de una jornada que recorre la poesía y la historia

Patricia Casasola, Cristina Núñez, Charlotte Lecharlie, Mario Lourtau, Julio César Galán y Alicia Vallina son los protagonistas de esta jornada

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

Durante 12 días, el Paseo de Cánovas se va a llenar de vida con la Feria del Libro, que presenta un cartel sólido y reúne a autores de gran relevancia. Este jueves presenta una de sus jornadas centrales coincidiendo con el Día del Libro y la celebración de San Jorge, tras el desfile y la quema del dragón de ayer que tiñó las calles de color, alegría y conffeti.

Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres

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Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres /

Las actividades del jueves

La programación arranca a las 12:00 horas con “Los recuerdos de búho”, de Patricia Casasola. La actividad continuará con la firma de ejemplares a las 12:45 horas en la caseta de firmas.

A continuación, a las 13:00 horas, la periodista Cristina Núñez Nebreda presenta “Apuntes de una impostora”, con firma de ejemplares a las 13:30 horas. En ese mismo tramo, Charlotte Lecharlier participa con “Apenas gritar”, con firma prevista a las 14:00 horas.

Por la tarde, a las 18:00 horas, Mario Lourtau presenta “Para menos morir”, con firma a las 18:45 horas. A las 18:45 horas será el turno de Julio César Galán con “Nomadeo argelino y otros exilios”, cuya firma de ejemplares tendrá lugar a las 19:30 horas.

La jornada se cierra a las 19:30 horas con la presentación de “La condesa que pudo reinar”, de Alicia Vallina, con firma de ejemplares prevista a las 20:30 horas.

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A lo largo del día, el Paseo de Cánovas se consolida como un espacio de encuentro entre lectores, autores y librerías, en una programación que combina literatura infantil, ensayo, poesía y narrativa.

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