Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En Directo

Homenaje a la historia

Directo | Sigue el centenario del Gran Teatro de Cáceres: Leoncia, primera protagonista del día

Una gala conmemorativa dirigida por Boris Izaguirre llenará el Gran Teatro en un día marcado por numerosas actividades también debido a la Feria del Libro y San Jorge

Vídeo | Recreación de Leoncia repartiendo El Periódico Extremadura

Vídeo | Recreación de Leoncia repartiendo El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Gonzalo Lillo

Jorge Valiente

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Sandra Pérez

Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres está en plena celebración de su centenario con una programación conmemorativa en 2026 que hoy está al alcance de todos los cacereños en una portada especial que se reparte gratis, y a todo color, con El Periódico Extremadura. Por ello, habrá una cobertura especial en este directo en el que podéis seguir todas las actividades de un día marcado por la recuperación de la voz de Leoncia y la gala conmemorativa en el Gran Teatro dirigida por Boris Izaguirre a partir de las 20.30 horas.

Puedes seguir todas las actividades en directo en el hilo de mensajes a continuación.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
  2. Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
  3. Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional
  4. El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: 'Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas
  5. Las tunas ganan terreno en Las Cuatro Esquinas y una multitud canta y baila con ellas a la Virgen de la Montaña de Cáceres
  6. San Jorge, patrón de Cáceres, protagoniza una noche de fuego, tradición y búsqueda de tesoros ocultos
  7. Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge
  8. La quema del dragón de Cáceres moviliza a una veintena de agentes para garantizar la seguridad

Directo | Sigue el centenario del Gran Teatro de Cáceres: Leoncia, primera protagonista del día

Directo | Sigue el centenario del Gran Teatro de Cáceres: Leoncia, primera protagonista del día

Cáceres celebra el Día del Libro: estas son todas las actividades de una jornada que recorre la poesía y la historia

Cáceres celebra el Día del Libro: estas son todas las actividades de una jornada que recorre la poesía y la historia

Por qué importa la manifestación del 20-M: un AVE que pare en Plasencia y Mérida y una autovía que conecte el norte de Cáceres con Portugal

El Periódico Extremadura lanza hoy una doble portada gratis a todo color por el centenario del Gran Teatro de Cáceres

El Periódico Extremadura lanza hoy una doble portada gratis a todo color por el centenario del Gran Teatro de Cáceres

Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge

Planes culturales en Cáceres: música en directo, arte contemporáneo y concierto de Lorenzo Santamaría

Planes culturales en Cáceres: música en directo, arte contemporáneo y concierto de Lorenzo Santamaría

Cuando la suerte sonrió a Cáceres en 1956: quinielas y fe

Cuando la suerte sonrió a Cáceres en 1956: quinielas y fe

Gervasio Sánchez llega a Cáceres para celebrar el 20 aniversario de Avuelapluma

Gervasio Sánchez llega a Cáceres para celebrar el 20 aniversario de Avuelapluma
Tracking Pixel Contents