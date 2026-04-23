Directo | Sigue el centenario del Gran Teatro de Cáceres: Leoncia, primera protagonista del día

Programación del jueves en la Feria del Libro

La programación arranca a las 12:00 horas con “Los recuerdos de búho”, de Patricia Casasola. La actividad continuará con la firma de ejemplares a las 12:45 horas en la caseta de firmas.

A continuación, a las 13:00 horas, la periodista Cristina Núñez Nebreda presenta “Apuntes de una impostora”, con firma de ejemplares a las 13:30 horas. En ese mismo tramo, Charlotte Lecharlier participa con “Apenas gritar”, con firma prevista a las 14:00 horas.

Por la tarde, a las 18:00 horas, Mario Lourtau presenta “Para menos morir”, con firma a las 18:45 horas. A las 18:45 horas será el turno de Julio César Galán con “Nomadeo argelino y otros exilios”, cuya firma de ejemplares tendrá lugar a las 19:30 horas.

La jornada se cierra a las 19:30 horas con la presentación de “La condesa que pudo reinar”, de Alicia Vallina, con firma de ejemplares prevista a las 20:30 horas.