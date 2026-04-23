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Homenaje a la historia
Directo | Sigue el centenario del Gran Teatro de Cáceres: Leoncia, primera protagonista del día
Una gala conmemorativa dirigida por Boris Izaguirre llenará el Gran Teatro en un día marcado por numerosas actividades también debido a la Feria del Libro y San Jorge
El Gran Teatro de Cáceres está en plena celebración de su centenario con una programación conmemorativa en 2026 que hoy está al alcance de todos los cacereños en una portada especial que se reparte gratis, y a todo color, con El Periódico Extremadura. Por ello, habrá una cobertura especial en este directo en el que podéis seguir todas las actividades de un día marcado por la recuperación de la voz de Leoncia y la gala conmemorativa en el Gran Teatro dirigida por Boris Izaguirre a partir de las 20.30 horas.
Puedes seguir todas las actividades en directo en el hilo de mensajes a continuación.
Gonzalo Lillo
La estatua de Leoncia, ubicada en la plaza de San Juan, se convierte también en protagonista de esta conmemoración. Junto a uno de los ejemplares de El Periódico Extremadura, la figura rinde homenaje a la emblemática voceadora, tan ligada a la memoria colectiva de la ciudad.
Esta estatua fue colocada en la plaza por este rotativo a propósito del 75 aniversario de su fundación.
Gonzalo Lillo
Los ejemplares que se están repartiendo combinan contenidos de gran valor histórico y actual. Por un lado, recogen informaciones del año en que se inauguró el Gran Teatro de Cáceres, permitiendo a los lectores asomarse al contexto y las noticias de aquella época. Por otro, incluyen detalles de la programación especial organizada con motivo de su 100 aniversario, creando así un puente entre pasado y presente que convierte cada facsímil en una pieza única y conmemorativa.
Jorge Valiente
Numerosos cacereños recogen el periódico
Las imágenes de la recreación de Leoncia:
Gonzalo Lillo
Poco después de las doce del mediodía, se abren las puertas del Gran Teatro de Cáceres y aparece caracterizada Leoncia, célebre voceadora de este diario, que comienza a repartir ejemplares de El Periódico Extremadura en formato facsímil, recreando el estilo de la época. Son muchas las personas que acuden con entusiasmo a recoger su ejemplar, atraídas por el valor histórico y la singularidad de la escena.
Miguel Ángel Muñoz Rubio
Doble portada a todo color del periódico
El Gran Teatro de Cáceres está en plena celebración de su centenario (abrió sus puertas el 23 de abril de 1926) con una programación conmemorativa en 2026 que hoy está al alcance de todos los cacereños en una portada especial que se reparte gratis, y a todo color, con El Periódico Extremadura. Una edición única, ideal para coleccionistas donde, además, se puede consultar de manera rápida y en un solo vistazo el cartel diseñado por la bombonera y que reunirá en la ciudad una gala especial, teatro, musicales, ópera, zarzuela, danza y espectáculos de gran formato en dos escenarios emblemáticos.
Sandra Pérez
Programación del jueves en la Feria del Libro
La programación arranca a las 12:00 horas con “Los recuerdos de búho”, de Patricia Casasola. La actividad continuará con la firma de ejemplares a las 12:45 horas en la caseta de firmas.
A continuación, a las 13:00 horas, la periodista Cristina Núñez Nebreda presenta “Apuntes de una impostora”, con firma de ejemplares a las 13:30 horas. En ese mismo tramo, Charlotte Lecharlier participa con “Apenas gritar”, con firma prevista a las 14:00 horas.
Por la tarde, a las 18:00 horas, Mario Lourtau presenta “Para menos morir”, con firma a las 18:45 horas. A las 18:45 horas será el turno de Julio César Galán con “Nomadeo argelino y otros exilios”, cuya firma de ejemplares tendrá lugar a las 19:30 horas.
La jornada se cierra a las 19:30 horas con la presentación de “La condesa que pudo reinar”, de Alicia Vallina, con firma de ejemplares prevista a las 20:30 horas.
Sandra Pérez
Cobertura especial
Buenos días. El Periódico Extremadura realiza este jueves una cobertura especial con motivo de las numerosas actividades que tienen lugar en Cáceres. En especial, destaca la celebración del centenario del Gran Teatro, que presenta una enorme programación para 2026 que arrancará esta noche con una gala conmemorativa dirigida por Boris Izaguirre.
Además, Leoncia (la célebre voceadora de nuestro diario) estará presente en ese mismo lugar caracterizada por dos actrices de 12.00 a 13.30 horas. Se realizará un reparto de ejemplares de El Periódico Extremadura en formato facsímil, recreando el estilo de la época.
Asímismo, Cáceres vive una jornada clave para la Feria del Libro, con la participación de escritores como Patricia Casasola, Cristina Núñez, Charlotte Lecharlie, Mario Lourtau, Julio César Galán y Alicia Vallina.
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