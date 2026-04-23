Gervasio Sánchez llega a Cáceres para celebrar el 20 aniversario de Avuelapluma

Cáceres sumará a finales de abril una de esas visitas que trascienden la agenda cultural para convertirse en acontecimiento periodístico. El fotoperiodista Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía y referencia del reporterismo internacional, participará en una doble cita formativa y divulgativa organizada por Avuelapluma dentro de su 20 aniversario, una conmemoración que culminará con la entrega de los Premios Avuelapluma en los jardines del Museo Pedrilla.

Un referente del fotoperiodismo en Cáceres

La programación diseñada por Avuelapluma para celebrar sus dos décadas de trayectoria incorpora este mes la presencia de uno de los nombres más reconocidos del periodismo gráfico en España. Gervasio Sánchez estará en Cáceres para impartir el taller de fotografía "La dignidad es lo que importa" los días 24 y 25 de abril y para ofrecer, además, la conferencia abierta al público "Los ojos de la guerra" el 28 de abril a las 19.00 horas, ambas actividades en la sede del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres.

La ciudad acogerá así una doble propuesta que combina formación especializada y divulgación pública en torno a una misma idea: el papel del fotoperiodismo como herramienta de memoria, denuncia y conciencia. La elección de Gervasio Sánchez no es menor. Su nombre está ligado desde hace décadas a la cobertura de conflictos armados, a la documentación de sus consecuencias humanas y a una forma de mirar que ha hecho de la dignidad de las víctimas una exigencia ética y narrativa.

Un taller con plazas limitadas y vocación ética

El taller "La dignidad es lo que importa" se celebrará durante dos jornadas intensivas y contará con 25 plazas y un coste de inscripción de 30 euros, según la programación oficial difundida por Avuelapluma, que remite las reservas al correo de la organización. El enfoque del curso girará en torno a la necesidad de documentar el sufrimiento humano sin caer en el sensacionalismo, una línea de trabajo muy reconocible en la trayectoria del fotógrafo.

El fotoperiodista Gervasio Sánchez, entre Manuel Orellana y Sofía Elface, víctimas de minas antipersonas y protagonistas del libro Vidas minadas. 25 años. / ELISENDA PONS

Más allá del aprendizaje técnico, la propuesta pone el acento en la responsabilidad del fotógrafo como intermediario entre el dolor y la memoria. Esa es una de las claves que hacen especialmente relevante la presencia de Sánchez en Cáceres: no llega solo un profesional prestigioso, sino una forma de entender el periodismo desde el compromiso, la contención y el respeto.

Para el lector extremeño, el valor de esta actividad está también en que sitúa a Cáceres como escenario de reflexión sobre uno de los grandes debates del periodismo contemporáneo: cómo contar el horror sin convertirlo en espectáculo. En tiempos de consumo acelerado de imágenes, la mirada de Gervasio Sánchez sigue funcionando como una apelación incómoda pero necesaria a la conciencia del espectador.

"Los ojos de la guerra", una conferencia abierta a la ciudad

La segunda cita será la conferencia "Los ojos de la guerra", prevista para el martes 28 de abril a las 19.00 horas, también en la sede del Colegio de Aparejadores, y abierta al público hasta completar aforo. En ella, el autor propondrá un recorrido por una trayectoria marcada por la cobertura de conflictos en América Latina, los Balcanes, África y Asia, y por proyectos que han dejado huella dentro y fuera del periodismo español.

Entre esos trabajos figuran series y proyectos tan conocidos como "Vidas Minadas", "Desaparecidos" o "Mujeres de Afganistán", títulos que resumen bien el territorio moral y profesional en el que se ha movido Sánchez: las secuelas de la guerra, la violencia invisible que se prolonga cuando cesan los focos y la defensa de quienes suelen quedar relegados a la periferia del relato informativo.

La conferencia tiene además un evidente valor divulgativo para una ciudad como Cáceres, acostumbrada a una agenda cultural intensa pero no siempre conectada con figuras de esta dimensión internacional. La presencia de Gervasio Sánchez introduce en el aniversario de Avuelapluma una voz de enorme autoridad para hablar no solo de fotografía, sino de periodismo, memoria y derechos humanos.

Un premio que encaja con su trayectoria

Estas actividades servirán de antesala a la XVIII edición de los Premios Avuelapluma, que se celebrará el miércoles 29 de abril a las 20.00 horas en los Jardines del Museo Pedrilla, donde Gervasio Sánchez recibirá el Premio Avuelapluma de Fotografía "Juan Guerrero". La organización ha enmarcado ese reconocimiento en su compromiso con un periodismo hecho con rigor, libertad de expresión y sensibilidad cultural.

No cuesta entender por qué su nombre encaja en ese palmarés. A lo largo de los años, el trabajo de Sánchez ha sido una referencia constante para varias generaciones de periodistas y fotógrafos. Su obra no ha buscado la imagen impactante como fin en sí mismo, sino la construcción de una memoria visual de los conflictos y de sus víctimas. Esa continuidad, más que un destello puntual, es la que otorga peso al galardón.

Avuelapluma celebra 20 años como altavoz cultural de Cáceres

La visita del fotoperiodista se integra en una programación especial con la que Avuelapluma celebra su vigésimo aniversario. El medio, fundado en 2006, ha organizado durante abril distintas actividades bajo el lema "Cultura para entendernos", entre ellas una exposición de portadas en el paseo de Cánovas, la presentación de una publicación especial sobre estos veinte años y la gala de sus premios anuales. La organización define este aniversario como una reafirmación de su apuesta por la cultura, la libertad de expresión y el pensamiento crítico.

Ese contexto da aún más sentido a la presencia de Gervasio Sánchez. En una celebración que mira a la trayectoria de un medio gratuito e independiente muy vinculado a la vida cultural cacereña, su figura representa una determinada idea del periodismo: incómodo, humanista, atento a las víctimas y contrario a la banalización del dolor.

Para Cáceres, la cita de finales de abril tiene así una doble lectura. Por un lado, supone la oportunidad de escuchar y aprender de una de las voces más respetadas del fotoperiodismo en lengua española. Por otro, refuerza el perfil de una programación cultural que quiere celebrar los 20 años de Avuelapluma no solo con memoria interna, sino también con nombres capaces de interpelar a la ciudad desde el presente.