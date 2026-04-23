El Gran Teatro de Cáceres celebra su centenario con una gala a la altura de su historia

El Gran Teatro de Cáceres celebró su centenario con una gala conmemorativa que convirtió la noche de este jueves en una de las citas culturales más simbólicas del año en la ciudad. Cien años después de encender por primera vez sus luces, el emblemático recinto reunió sobre su escenario memoria, talento y gratitud en una velada concebida como homenaje a todas las personas que habían formado parte de su historia.

La cita sirvió para recordar la trayectoria de uno de los espacios culturales más reconocibles de Cáceres, pero también para reivindicar su vigencia como lugar de encuentro entre las artes escénicas y el público. El centenario se tradujo así en una gala con voluntad de celebración, reconocimiento y continuidad. Entre los asistentes se encontraban, entre otros, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; las consejeras Victoria Bazaga y Elena Manzano; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón; la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz; y el Cronista Oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal.

Con Boris Izaguirre como maestro de ceremonias, la gala apostó por un tono elegante, cercano y lleno de guiños al mundo de la cultura. Su presencia aportó ritmo y personalidad a una noche pensada para repasar, desde distintos lenguajes artísticos, la huella dejada por este emblemático espacio.

Homenajes sobre el escenario

La celebración estuvo marcada por la idea de que un teatro no se explica solo por su arquitectura o por su programación, sino también por las voces, los nombres y los recuerdos que habían ido construyendo su identidad con el paso de las décadas. En ese sentido, la gala actuó como una síntesis emocional de todo lo que este espacio había representado para varias generaciones de cacereños.

Uno de los momentos centrales de la velada llegó con el homenaje a la actriz María Galiana, reconocida por una trayectoria artística que forma parte de la memoria escénica y audiovisual del país. También ‘El Brujo’ recibió un reconocimiento especial por su vinculación con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, del que ha sido una de sus figuras más representativas.

Fotogalería | Las imágenes de la gala conmemorativa del centenario del Gran Teatro /

La música tuvo igualmente un papel destacado con la participación de Juan Valderrama, en una intervención cargada de simbolismo al rendir homenaje a su padre y a un legado artístico muy vinculado a la historia cultural española. Su presencia añadió a la gala una dimensión popular y sentimental, en sintonía con el espíritu abierto de la celebración.

Uno de los pasajes más singulares de la noche llegó con la actuación de Didi Rodan, artista especializada en Sand Art, que llevó al escenario una propuesta visual de gran carga poética. A través de arena y luz, su intervención permitió dibujar imágenes efímeras ligadas a la esencia del teatro y a su recorrido centenario.

Guiño al pasado

La conmemoración no se limitó al interior del edificio. Antes de la gala, el entorno del Gran Teatro acogió una ambientación especial con una bailarina y un mimo, y por la mañana, una actriz caracterizada como Leoncia, célebre vocera de El Periódico Extremadura, repartió ejemplares a las puertas del teatro que combinaban informaciones del año en que se inauguró el recinto con contenidos sobre la programación especial de su centenario, tendiendo así un puente entre pasado y presente.