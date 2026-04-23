Por qué importa la manifestación del 20 de mayo en favor de las infraestructuras: un AVE que pare en Plasencia y Mérida y una autovía que conecte el norte de Cáceres con Portugal

El Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU-Norte) afronta una semana de intensa actividad centrada en la manifestación prevista para el 20 de mayo, una cita en la que el colectivo quiere visibilizar las carencias históricas del norte extremeño en materia de infraestructuras y desarrollo territorial. Según ha trasladado Francisco Martín, su presidente, estos días están volcados en la organización de la convocatoria, con tareas como la preparación de carteles en dos idiomas, la tramitación de permisos y la gestión de autobuses para facilitar la asistencia. El movimiento ciudadano del norte de la provincia lleva tiempo reclamando avances en la EX-A1, la plataforma logística de Fuentidueñas y la recuperación del tren Ruta de la Plata.

La protesta tendrá lugar en el Puente Internacional de Monfortinho, en el término portugués de Idanha-a-Nova. La protesta se celebrará en el espacio de la gran rotonda situada en territorio luso y arrancará a las 18.30 horas de Portugal, 19.30 horas en España. Fue el pasado 13 de abril cuando la Alianza Territorial Europea (ATE) celebró en la Cámara Municipal de Castelo Branco la reunión ibérica más numerosa de sus dos años de trayectoria. Según la propia plataforma, al encuentro asistieron 60 personas en representación de 40 entidades locales, asociaciones empresariales y miembros de la sociedad civil de ambos lados de la raya, con una reclamación común: que deje de aplazarse la terminación de los 72 kilómetros de autovía pendientes entre Moraleja y Castelo Branco.

El tono del encuentro fue inequívoco. En las intervenciones se repitió la idea de que la falta de ese tramo no responde a un problema técnico, sino a una ausencia de impulso político tanto en la Junta de Extremadura como en el Ejecutivo portugués. La alianza sostiene que, tras 25 años de espera, ya no bastan los anuncios ni los compromisos sin reflejo presupuestario y que el objetivo ahora es que "se escuche el ruido de las máquinas" durante 2026.

Semana de trabajo para la movilización

De aquí al domingo, la prioridad absoluta del colectivo pasa por cerrar todos los detalles de la concentración del 20 de mayo. La asociación se encuentra inmersa en la parte más práctica de la convocatoria, desde la difusión hasta la coordinación de desplazamientos, en un intento de convertir la protesta en una demostración de fuerza del norte de Cáceres.

No es una reivindicación nueva. El movimiento ciudadano de esta zona lleva años insistiendo en la necesidad de completar la autovía EX-A1 hasta la frontera portuguesa, una actuación que consideran estratégica para mejorar la conectividad y la competitividad del territorio. En paralelo, también vienen reclamando el desarrollo de la plataforma logística de Fuentidueñas, en Plasencia, como proyecto clave para atraer actividad económica y aprovechar la posición del norte extremeño en los corredores de mercancías.

Cita en Mérida con Vox

Junto a la preparación de la protesta, la asociación tiene ya sobre la mesa otra cita relevante: una reunión este viernes en Mérida con Vox para abordar dos de sus grandes reclamaciones, la finalización de la EX-A1 y la plataforma logística de Fuentidueñas.

El encuentro forma parte de la ronda de contactos que el movimiento mantiene con distintas formaciones e instituciones para tratar de situar estas demandas en la agenda política extremeña. En los últimos meses, el entorno del MSU-Norte y otros colectivos del área de Plasencia han venido defendiendo públicamente la necesidad de acelerar tanto el desarrollo logístico de Fuentidueñas como la mejora de las conexiones viarias del norte regional.

El tren volverá a escena la próxima semana

Una vez superado el bloque de trabajo de estos días, la asociación prevé volver la próxima semana a otro de sus asuntos prioritarios: el tren. En ese calendario figura la mirada puesta en la Ruta de la Plata, con especial atención a la movilización convocada en Salamanca en defensa de las conexiones ferroviarias y a una nueva información de impacto sobre la situación del ferrocarril en Extremadura.

Cáceres y Portugal firman la Declaración de Oleiros para impulsar la autovía a Monfortinho y la conexión ferroviaria / Diputación de Cáceres

La reapertura de la línea ferroviaria Plasencia-Astorga y la recuperación del corredor de la Ruta de la Plata siguen siendo banderas del movimiento ciudadano del norte extremeño. Esa reivindicación ha ganado eco tanto en Extremadura como en Castilla y León, donde Salamanca ha anunciado una nueva movilización por el deterioro de sus conexiones ferroviarias.

Un frente abierto por tierra y por tren

La hoja de ruta de la Asociación Norte de Cáceres refleja una idea que se repite desde hace años en el norte de la provincia: sin mejores carreteras, sin una red logística competitiva y sin un ferrocarril útil, el territorio seguirá perdiendo oportunidades frente a otros polos de desarrollo de la región.

Por eso, la protesta del 20 de mayo no se plantea solo como una cita puntual, sino como un nuevo paso dentro de una estrategia más amplia para exigir inversiones y compromisos concretos. La asociación quiere que en el debate público extremeño vuelvan a sonar con fuerza tres nombres: EX-A1, Fuentidueñas y Ruta de la Plata.

Y es que la conexión ferroviaria del norte de Extremadura ha vuelto a situarse en el centro del debate tras una reunión de urgencia celebrada el 16 de abril en Plasencia entre la Cámara de Comercio de Cáceres, Pymecon y la alianza territorial MSU-Norte. Las tres entidades reclaman al Ministerio de Transportes que el futuro tren entre Madrid y Lisboa incluya paradas en Plasencia y Mérida, que se liciten de forma inmediata las obras de electrificación entre Talayuela y Humanes y que la Junta despliegue la Plataforma Logística de Fuentidueñas, con un total de 300 hectáreas de suelo industrial.

La reunión, de una hora y media de duración, contó con la participación de Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Juan Manzano, presidente de Pymecon, y Francisco Martín, portavoz de la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura.

Sobre la mesa se abordaron tres grandes asuntos que, a juicio de las entidades reunidas, resultan determinantes para el futuro económico y territorial del norte extremeño: la definición del corredor ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, la entrada en servicio de un tren completamente eléctrico entre Madrid y Badajoz en 2028 y el desarrollo de una gran plataforma logística e industrial en el entorno de Fuentidueñas, en Plasencia.

Malestar por un estudio que deja fuera a Plasencia y Mérida

Uno de los principales motivos de preocupación fue el Estudio de Mercado del AVE Madrid-Lisboa que la Agrupación Europea de Interés Económico, AEIE, ha adjudicado por 1,17 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años a la unión de empresas formada por WSP, MCRIT y Trentmo.

Según expusieron los asistentes a la reunión, ese estudio analiza los flujos de movilidad y los tiempos de viaje del futuro tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, pero no contempla paradas en Plasencia y Mérida. Sí recoge, en cambio, las nuevas estaciones previstas en la traza con los baipases de Cáceres y Badajoz.

Ese planteamiento ha generado, según trasladó el MSU-Norte, una "máxima preocupación" en el ámbito social y empresarial. La alianza considera que se vuelve a dejar fuera a Plasencia, a las comarcas del norte de Extremadura, con más de 220.000 habitantes, y también a Mérida y su entorno, pese al peso territorial y funcional de ambas ciudades.