La mujer de Cáceres que se abanica en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid

La artista Carmina Santos exhibirá del 26 de abril al 10 de mayo en la Sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, su nueva exposición, "Aires del Toreo", una propuesta plástica que enlaza la estética del traje de luces con la música de los pasodobles y que suma visitas guiadas con cita previa.

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Una mirada estética al universo taurino

La Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas acogerá entre el 26 de abril y el 10 de mayo la exposición "Aires del Toreo", la nueva propuesta de Carmina Santos, una muestra en la que la artista se adentra en el universo taurino desde una perspectiva centrada en sus valores plásticos, ornamentales y musicales.

La exposición plantea un recorrido por abanicos, lienzos y acuarelas en el que el protagonismo recae sobre los vestidos de luces, los capotes de paseo, los bordados y la liturgia visual que rodea al toreo. Frente a otras aproximaciones más centradas en la lidia, la autora sitúa el foco en la belleza formal de esos elementos y en su capacidad de evocar una tradición artística reconocible para el espectador.

La elección de la Sala Antonio Bienvenida como sede de la muestra refuerza además el simbolismo de la propuesta. No se trata de un espacio cualquiera, sino de uno de los enclaves culturales vinculados a la plaza madrileña, referencia para los aficionados y escaparate de proyección para creadores que trabajan sobre la tauromaquia desde distintas disciplinas.

La música entra en la pintura

La principal novedad de "Aires del Toreo" reside en la incorporación de la música al lenguaje visual de Carmina Santos. En sus nuevas acuarelas, la artista utiliza como fondo las partituras de algunos de los pasodobles más conocidos del repertorio taurino, de manera que los trazos del oro, la seda y los bordados se superponen sobre las notas musicales.

La propia autora resume así el sentido de esa búsqueda: "El toreo es ritmo y es melodía. Al pintar los bordados de oro y seda sobre las partituras de los pasodobles, busco que el espectador no solo vea el traje, sino que casi pueda escuchar la música que suena cuando un torero hace el paseíllo; de hecho, cada pieza lleva un código QR para que el visitante pueda escuchar los compases de ese pasodoble. Es un homenaje conjunto a la artesanía del sastre y a la sensibilidad del compositor".

Esa combinación de imagen y sonido convierte la muestra en una experiencia pensada para ir más allá de la mera contemplación. El visitante no solo se enfrenta a una obra pictórica, sino a una propuesta que busca activar la memoria sonora de la plaza y la carga ceremonial de la música taurina.

Abanicos, acuarelas y grandes formatos

La exposición se articula en torno a tres grandes líneas de trabajo. Por un lado, las acuarelas musicales, en las que el relieve de los alamares y la delicadeza de la seda se integran sobre las partituras. Por otro, los abanicos de colección, piezas pintadas a mano que capturan con un formato especialmente expresivo la dimensión más refinada y ceremonial del toreo.

A ello se suman los lienzos de gran formato, dedicados exclusivamente a la complejidad visual y al brillo de los vestidos de luces. En ese conjunto, Carmina Santos insiste en una mirada que huye de la representación más habitual de la corrida para detenerse en la textura, el detalle y el valor artesanal de cada elemento.

SEVILLA, 20/04/2026.- El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez, este lunes en la plaza de la Maestranza. EFE/ Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

La muestra se presenta así como una reivindicación de oficios y sensibilidades que conviven dentro del hecho taurino: la mano del sastre, la inspiración del compositor y la interpretación plástica de quien convierte ambos lenguajes en obra artística.

Visitas guiadas con cita previa

Como novedad de esta edición, la artista organizará visitas guiadas durante las mañanas para acercar al público los secretos de su técnica y el proceso creativo de las piezas expuestas. Esos encuentros permitirán conocer con mayor detalle el origen de las obras, el uso de las partituras como soporte y la historia concreta que hay detrás de cada abanico o lienzo.

La organización ha precisado que será imprescindible el contacto previo para concertar la cita y asegurar plaza. De este modo, la muestra incorpora también una vertiente más cercana y didáctica, pensada para quienes deseen profundizar en la propuesta artística de la autora.

Una cita con colaboración institucional y apoyo privado

"Aires del Toreo" cuenta con la colaboración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y con el patrocinio de Quesería Silva Cordero, Bodegas Carlos Plaza y Extre-Ibérico. La exposición se presenta como una invitación a recorrer el arte taurino desde una lectura que une vista y oído, materia y música, tradición y creación contemporánea.

Para el lector extremeño, la presencia de firmas vinculadas al patrocinio y la proyección de una muestra de este tipo en un espacio tan emblemático como Las Ventas sitúan la cita en un escaparate cultural de alcance nacional. La propuesta de Carmina Santos aspira precisamente a eso: a convertir un imaginario muy reconocible en una experiencia artística más sensorial, íntima y elegante.