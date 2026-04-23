El pendón de San Jorge protagoniza en Cáceres una mañana de tradición y homenaje

La mañana del Día de San Jorge ha reunido este jueves en Cáceres algunos de los actos más representativos de la festividad del patrón, en una jornada marcada por la procesión cívica, la misa solemne, el tradicional tremolar del pendón desde el Ayuntamiento y el homenaje a los trabajadores municipales jubilados. Un arranque de celebración en el que la ciudad ha mirado a su historia, pero también a quienes la han sostenido desde dentro durante décadas.

En torno a las 11.45 horas, la comitiva oficial, con la presencia del alcalde Rafa Mateos junto a los concejales del equipo de Gobierno, ha partido hacia la concatedral de Santa María, donde ha tenido lugar la eucaristía solemne en honor al patrón. Posteriormente, autoridades municipales y representantes institucionales han regresado al consistorio en una mañana acompañada por vecinos y curiosos, en uno de esos recorridos que, más allá del protocolo, siguen conservando un fuerte valor simbólico dentro de la fiesta.

El pendón vuelve al balcón

Uno de los momentos más esperados ha llegado con el tradicional tremolar del pendón de San Jorge desde el balcón del Ayuntamiento de Cáceres, este año a cargo de la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez. La escena, repetida cada 23 de abril, ha concentrado la atención del público concentrado en la plaza Mayor y ha vuelto a dejar una de las imágenes más características del día.

Homenaje con nombres propios

Tras el acto del pendón, la jornada ha cambiado de registro en el salón de plenos del consistorio, donde se ha celebrado el homenaje a los trabajadores municipales jubilados. Allí, el tono más ceremonial ha dado paso a otro más cercano y emocional, centrado en reconocer trayectorias profesionales ligadas al funcionamiento diario de la ciudad. Además, se les ha hecho entrega de un reloj como muestra de agradecimiento por los años de servicio prestados.

Entre los homenajeados han estado Pilar Casares y Fernando Hurtado, dos agentes de la Policía Local que han puesto fin a una larga etapa de servicio público. Casares, que formó parte de la primera promoción de mujeres del cuerpo en Cáceres, se ha despedido tras 42 años de carrera. Hurtado lo ha hecho después de 35 años, los últimos cinco en segunda actividad en el centro de seguridad del ayuntamiento.

Reconocimiento a uno de los empleados municipales jubilados durante el acto celebrado este jueves en el consistorio. / Jorge Valiente

Sus testimonios han permitido asomar también una parte de la transformación reciente de la ciudad. Hurtado ha recordado, por ejemplo, el cambio vivido en la plaza Mayor tras su peatonalización, mientras ambos han coincidido en señalar cómo la mejora de los medios y de la formación ha ido modificando el trabajo policial con el paso del tiempo. En el caso de Casares, además, el cierre de esta etapa ha tenido un valor especialmente simbólico por la huella que dejó su incorporación a un cuerpo entonces muy distinto al actual.

El homenaje ha servido así no solo para agradecer años de dedicación profesional, sino también para poner rostro a una parte de la historia cotidiana de la ciudad. Porque detrás del gesto institucional ha aflorado algo más profundo: el reconocimiento a quienes han acompañado desde dentro la evolución de Cáceres y han formado parte de su vida diaria durante décadas.