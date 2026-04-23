El Periódico Extremadura lanza hoy una doble portada gratis a todo color por el centenario del Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres está en plena celebración de su centenario (abrió sus puertas el 23 de abril de 1926) con una programación conmemorativa en 2026 que hoy está al alcance de todos los cacereños en una portada especial que se reparte gratis, y a todo color, con El Periódico Extremadura. Una edición única, ideal para coleccionistas donde, además, se puede consultar de manera rápida y en un solo vistazo el cartel diseñado por la bombonera y que reunirá en la ciudad una gala especial, teatro, musicales, ópera, zarzuela, danza y espectáculos de gran formato en dos escenarios emblemáticos.

Un siglo de telón en el corazón de Cáceres

Cáceres ya tiene a la vista una de las celebraciones culturales llamadas a marcar 2026. El centenario del Gran Teatro se presenta con una programación específica que mira tanto a la historia del recinto como a su capacidad para seguir siendo un foco de actividad cultural en la ciudad y en el conjunto de Extremadura.

El cartel dibuja una agenda diversa, con propuestas pensadas para públicos diferentes y con el propio aniversario como eje. La cita central será la Gala Centenario "100 años a tu lado", que tiene lugar precisamente al cumplirse hpy mismo los cien años de su apertura. Será a las 20.30 horas en el Gran Teatro, por invitación. Se trata de un evento social y cultural único que se celebra cien años después de que el emblemático espacio cultural encendiera por primera vez sus luces. La cita, concebida como el eje central de esta efeméride, se presenta como una noche dedicada a la memoria, al talento y a las voces que han dado vida a su escenario a lo largo de un siglo.

Boris Izaguirre, maestro de ceremonias

Bajo la dirección de Boris Izaguirre, que ejercerá como maestro de ceremonias, la Gala Aniversario reunirá a destacadas figuras estrechamente vinculadas al teatro. Escritor, guionista y comunicador de amplia trayectoria, Izaguirre se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del panorama cultural hispano. Su estilo ingenioso y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un habitual de la televisión, la literatura y los grandes eventos culturales, aportando a esta velada un sello de elegancia y cercanía.

Gran Teatro de Cáceres / Juan Ramón Corvillo

Entre los momentos más significativos, se rendirá homenaje a María Galiana, cuya trayectoria forma parte ya de la memoria emocional del recinto. Con una carrera que abarca teatro, cine y televisión, Galiana es ampliamente reconocida por su talento interpretativo y su cercanía con el público. Su papel en la popular serie 'Cuéntame cómo pasó' la convirtió en un rostro imprescindible de la ficción española, pero su vínculo con los escenarios, especialmente con espacios como el Gran Teatro, refleja una vida dedicada a las artes escénicas y a la transmisión de emociones desde las tablas.

Asimismo, El Brujo recibirá un reconocimiento especial como figura clave del 'Festival de Teatro Clásico' de Cáceres, en una noche que también dará protagonismo a la música y la tradición con la participación de Juan Valderrama. Hijo del legendario cantaor Juanito Valderrama, ha sabido construir una carrera propia en la que conviven la copla, el flamenco y la canción popular. Su presencia en la gala servirá para rendir homenaje a su padre y a un legado artístico profundamente ligado a la historia cultural del país y del propio teatro.

El Periódico Extremadura

La velada contará también con intervenciones inesperadas y distintas sorpresas, pensadas para convertir esta celebración en un acontecimiento único. La directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, ha adelantado algunos de los detalles más llamativos: "vamos a recibir al público con una ambientación en la calle: una bailarina y un mimo animarán las ventanas, y Leoncia (la célebre voceadora de nuestro diario caracterizada por dos actrices) estará presente en ese mismo lugar de 12.00 a 13.30 horas. Justo antes de la gala, las mismas actrices, resucitadas en Leoncia Gómez Galán, que tiene escultura en la plaza de San Juan y una réplica a las puertas de este rotativo en Doctor Marañón, se realizará un reparto de ejemplares de El Periódico Extremadura en formato facsímil, recreando el estilo de la época. Además, una actriz caracterizada con los rasgos de Leoncia será la encargada de distribuir los periódicos".

Por otro lado, uno de los instantes más evocadores llegará con la actuación de Didi Rodan, referente internacional del Sand Art y única mujer en España dedicada en exclusiva a esta disciplina. Su trabajo, que combina artes plásticas y narración visual en directo, ha recorrido escenarios de todo el mundo. A través de arena y una mesa de luz, Rodan creará imágenes efímeras que capturarán la esencia y la historia del teatro, aportando una dimensión poética y contemporánea a la gala. Más allá de la conmemoración, esta gala se plantea como un acto de gratitud hacia quienes han construido la identidad del Gran Teatro de Cáceres y, al mismo tiempo, como una declaración de futuro. Un siglo después, el telón sigue subiendo.

No se trata solo de una conmemoración simbólica. El avance de programación refleja una apuesta por combinar formatos populares con otros de perfil más clásico, una fórmula con la que el teatro busca reforzar su papel como espacio cultural de referencia en la capital cacereña.

Abril abre la celebración

El mes de abril concentrará varios de los primeros hitos del centenario. Junto a la gala del día 23, el cartel incluye "La Escena Se asoma", prevista para el sábado 25 de abril de 2026 a las 20.00 horas en la fachada del Gran Teatro de Cáceres, en una propuesta que apunta a sacar parte de la celebración al exterior y acercarla también al espacio urbano.

Ese mismo sábado, ya en el interior del recinto, figura "It's all in your Head", de Pedro Janela, a las 21.00 horas. Y al día siguiente, domingo 26 de abril, el programa anuncia "Música para Hitler", a las 20.00 horas en el Gran Teatro.

La acumulación de citas en apenas unos días sugiere que el arranque del centenario se concibe como uno de los momentos fuertes del calendario cultural cacereño de primavera, con actividades consecutivas y formatos distintos en torno al mismo emblema: los cien años del teatro.

Musicales y gran formato para ampliar públicos

La programación visible en el cartel también reserva espacio destacado para los grandes títulos de corte popular. Entre ellos aparece "Tarzán, El Musical", con funciones anunciadas para el viernes 1 y el sábado 2 de mayo de 2026, ambas a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros de Cáceres.

Ya en septiembre, el cartel incorpora "Sonrisas y Lágrimas, El Musical", programado para el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre de 2026, también a las 22.00 horas y también en la Plaza de Toros.

A esa línea se suma "Canción de Juventud. Viaje musical a los recuerdos más felices", prevista para el jueves 1 de octubre de 2026 a las 18.00 horas en el Gran Teatro. El mensaje que deja el conjunto es claro: el centenario quiere abrirse a perfiles de público muy distintos, desde quienes buscan montajes familiares o de gran aforo hasta quienes prefieren propuestas escénicas ligadas a la memoria musical.

Ópera, zarzuela y danza en el cartel del aniversario

El programa conmemorativo también se apoya en géneros tradicionalmente asociados a la escena pública y al repertorio clásico. El viernes 23 de octubre de 2026 está anunciada "Madama Butterfly", definida en el cartel como ópera en tres actos, a las 20.00 horas en el Gran Teatro.

En noviembre llegarán otras dos propuestas de esa vertiente. Por un lado, "La Revoltosa", zarzuela, fijada para el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 20.00 horas. Por otro, "El Lago de los Cisnes Acrobático", programado para el viernes 20 de noviembre de 2026, también a las 20.00 horas en el Gran Teatro.

Con estas citas, el centenario parece querer subrayar que el recinto no solo mira al espectáculo de gran consumo, sino también a disciplinas que forman parte de la tradición escénica que ha dado sentido al edificio durante décadas.

Un guiño a los fenómenos contemporáneos

Entre los títulos anunciados aparece también "The Taylor Mania. Tributo a Taylor Swift", previsto para el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres.

Su presencia dentro del cartel del centenario introduce un matiz relevante: la programación no se limita a una lectura nostálgica o institucional del aniversario, sino que incorpora referencias reconocibles para públicos jóvenes y consumos culturales actuales. En una ciudad como Cáceres, donde el calendario cultural necesita mantener el equilibrio entre tradición, creación contemporánea y atracción de nuevos espectadores, esa mezcla resulta especialmente significativa.

Un aniversario con sello institucional y proyección local

En el cartel figuran, además, los logotipos de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Cáceres, el Consorcio Gran Teatro y la Capital Europea de la Cultura Cáceres 2031, lo que evidencia el respaldo institucional a una efeméride llamada a ocupar un lugar destacado en la agenda pública de la ciudad.

Para Cáceres, el centenario del Gran Teatro tiene una dimensión que va más allá de la programación concreta. Supone reivindicar uno de sus espacios culturales más reconocibles, con capacidad de irradiar actividad al conjunto de la provincia y de reforzar la imagen de la ciudad como plaza cultural en Extremadura.

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A falta de conocer más detalles sobre venta de entradas, posibles nuevas incorporaciones o el contenido completo de la conmemoración, el avance ya deja una idea nítida: el Gran Teatro de Cáceres quiere celebrar sus cien años con una agenda amplia, transversal y muy visible en el calendario de 2026.