Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Tribunales

Piden 4 años de cárcel a una cuidadora, acusada de robar a la mujer ciega a la que asistía

Los hechos ocurrieron en un municipio de comarca de Miajadas-Trujillo

La cuidadora llevaba 18 años asistiendo a la mujer

Se le acusa de apropiarse de 2.340 euros mediante el uso de la tarjeta bancaria.

Se le acusa de apropiarse de 2.340 euros mediante el uso de la tarjeta bancaria. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita cuatro años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de 2.340 euros mediante el uso de la tarjeta bancaria de una persona con discapacidad visual total a la que prestaba asistencia de forma habitual desde hacía años.

La causa ha sido instruida en el Juzgado de Instrucción de Trujillo, dentro de las diligencias previas abiertas tras la denuncia de la perjudicada, que reclamó la devolución íntegra del dinero supuestamente sustraído.

Relación de confianza

Según el escrito de acusación, la procesada venía ayudando a la víctima desde hacía aproximadamente 18 años, especialmente durante los meses de verano, en tareas domésticas y gestiones cotidianas. Debido a la ceguera total de la perjudicada, la acusada tenía acceso habitual a su tarjeta de débito y al código PIN, que utilizaba para realizar compras y retiradas de efectivo con autorización.

Ese contexto de confianza prolongada y dependencia funcional es el elemento central del caso, ya que la Fiscalía sostiene que dicha relación facilitó el acceso a los medios de pago y permitió la comisión de los hechos sin levantarse sospechas inmediatas.

Se le imputa un delito de estafa continuada

Seis extracciones en cuatro días

Sin embargo, el Ministerio Público considera que entre los días 6 y 9 de septiembre de 2024 la acusada habría actuado de forma ilícita, realizando seis extracciones de efectivo sin consentimiento. Las operaciones se llevaron a cabo en una sucursal de Unicaja Banco situada en una localidad del partido judicial de Trujillo, incorporando posteriormente el dinero a su patrimonio.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito continuado de estafa, al entender que no se trata de una actuación aislada, sino de una conducta reiterada en un corto espacio temporal, con un patrón de aprovechamiento del acceso previo y legítimo a los medios de pago.

Se reclama la devolución de los 2.340 euros, incrementados con los intereses legales correspondientes

Calificación penal y petición de condena

El Ministerio Público aprecia la concurrencia de los artículos 249 y 250 del Código Penal, en relación con el artículo 74, al existir abuso de confianza y especial vulnerabilidad de la víctima, lo que refuerza la gravedad de la conducta imputada.

Noticias relacionadas y más

Además de la pena de prisión, se solicita la imposición de doce meses de multa con cuota diaria de 10 euros, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En el ámbito civil, se reclama la devolución de los 2.340 euros, incrementados con los intereses legales correspondientes.

El juicio oral se ha fijado para el próximo 28 de abril en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde se valorarán tanto las pruebas documentales como los testimonios de agentes y partes implicadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
  2. Directo | Sigue la Bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres
  3. Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
  4. La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
  5. Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
  6. Raphael abrirá un nuevo festival con cinco conciertos para impulsar la capitalidad cultural de Cáceres
  7. Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes
  8. El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: 'Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas

Piden 4 años de cárcel a una cuidadora, acusada de robar a la mujer ciega a la que asistía

Piden 4 años de cárcel a una cuidadora, acusada de robar a la mujer ciega a la que asistía

El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables

El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables

Miguel Ángel Aguilar inaugura la Feria del Libro de Cáceres y presenta su obra sobre la muerte de Franco

Miguel Ángel Aguilar inaugura la Feria del Libro de Cáceres y presenta su obra sobre la muerte de Franco

Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge

Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge

Así hemos contado el gran desfile de San Jorge en Cáceres

Así hemos contado el gran desfile de San Jorge en Cáceres

María Ortiz, en la Feria del Libro de Cáceres: "Somos el periódico de Cáceres, hacemos un periodismo local, estamos en todos los eventos que tiene la ciudad"

Enfermería y TCAE alertan de la falta de personal en el Hospital Universitario de Cáceres por exceso de actividad quirúrgica

Enfermería y TCAE alertan de la falta de personal en el Hospital Universitario de Cáceres por exceso de actividad quirúrgica

Taburete volverá a actuar en Cáceres en octubre con 'Vino y cemento' entre los temas más esperados

Taburete volverá a actuar en Cáceres en octubre con 'Vino y cemento' entre los temas más esperados
Tracking Pixel Contents