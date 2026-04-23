Piden 4 años de cárcel a una cuidadora, acusada de robar a la mujer ciega a la que asistía

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita cuatro años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de 2.340 euros mediante el uso de la tarjeta bancaria de una persona con discapacidad visual total a la que prestaba asistencia de forma habitual desde hacía años.

La causa ha sido instruida en el Juzgado de Instrucción de Trujillo, dentro de las diligencias previas abiertas tras la denuncia de la perjudicada, que reclamó la devolución íntegra del dinero supuestamente sustraído.

Relación de confianza

Según el escrito de acusación, la procesada venía ayudando a la víctima desde hacía aproximadamente 18 años, especialmente durante los meses de verano, en tareas domésticas y gestiones cotidianas. Debido a la ceguera total de la perjudicada, la acusada tenía acceso habitual a su tarjeta de débito y al código PIN, que utilizaba para realizar compras y retiradas de efectivo con autorización.

Ese contexto de confianza prolongada y dependencia funcional es el elemento central del caso, ya que la Fiscalía sostiene que dicha relación facilitó el acceso a los medios de pago y permitió la comisión de los hechos sin levantarse sospechas inmediatas.

Se le imputa un delito de estafa continuada

Seis extracciones en cuatro días

Sin embargo, el Ministerio Público considera que entre los días 6 y 9 de septiembre de 2024 la acusada habría actuado de forma ilícita, realizando seis extracciones de efectivo sin consentimiento. Las operaciones se llevaron a cabo en una sucursal de Unicaja Banco situada en una localidad del partido judicial de Trujillo, incorporando posteriormente el dinero a su patrimonio.

La Fiscalía califica estos hechos como un delito continuado de estafa, al entender que no se trata de una actuación aislada, sino de una conducta reiterada en un corto espacio temporal, con un patrón de aprovechamiento del acceso previo y legítimo a los medios de pago.

Se reclama la devolución de los 2.340 euros, incrementados con los intereses legales correspondientes

Calificación penal y petición de condena

El Ministerio Público aprecia la concurrencia de los artículos 249 y 250 del Código Penal, en relación con el artículo 74, al existir abuso de confianza y especial vulnerabilidad de la víctima, lo que refuerza la gravedad de la conducta imputada.

Además de la pena de prisión, se solicita la imposición de doce meses de multa con cuota diaria de 10 euros, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En el ámbito civil, se reclama la devolución de los 2.340 euros, incrementados con los intereses legales correspondientes.