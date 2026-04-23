Planes culturales en Cáceres: música en directo, arte contemporáneo y concierto de Lorenzo Santamaría

Opciones para disfrutar de la cultura en Cáceres.

Noche de música en directo y jam session

Este 23 de abril, el espacio cultural y musical Boogaloo Club Cáceres será escenario de una propuesta musical en directo con formato de concierto + jam session. La cita comenzará a las 21.00 horas y se extenderá hasta las 23.00, ofreciendo una velada abierta a la improvisación y la participación de músicos en un ambiente cercano y dinámico. El evento se enmarca en la programación cultural del club, consolidado como uno de los puntos de referencia de la música en vivo en la ciudad, y coincide con la celebración del Día del Libro, aportando una alternativa cultural nocturna a la jornada.

Música y arte en los jardines del Museo Helga de Alvear

Este viernes 24 de abril, el Museo Helga de Alvear acogerá una nueva edición de Helga’s DJ Session, una propuesta que combina música, arte y diversidad cultural en un mismo entorno. A partir de las 20.00 horas, el DJ RAMASECA será el encargado de animar la velada en los jardines del museo, en una sesión pensada para hacer bailar al público en un ambiente abierto y participativo. Como parte de la experiencia, el museo permanecerá abierto durante la actuación hasta las 21.30 horas, en un horario nocturno extraordinario que permitirá al público recorrer las salas mientras suena la música, generando un diálogo entre arte sonoro y visual. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Museo Helga de Alvear en Cáceres. / El Periódico

Concierto de Lorenzo Santamaría en Cáceres el próximo 10 de mayo

El cantante Lorenzo Santamaría ofrecerá un concierto el próximo 10 de mayo a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, en una cita que promete repasar algunos de los grandes éxitos de su extensa carrera. Santamaría es una de las voces más reconocibles del pop y la canción melódica en España desde los años 70. Inició su trayectoria musical como vocalista del grupo de rock Módulos, una de las formaciones pioneras del pop progresivo español, antes de consolidarse como solista.

Su carrera en solitario despegó con temas que se convirtieron en clásicos como 'Si tú fueras mi mujer' o 'Para que no me olvides', canciones que lo situaron como una figura destacada de la música romántica en español durante las décadas de los 70 y 80. Con una trayectoria que supera los 50 años sobre los escenarios, Santamaría sigue en activo ofreciendo conciertos donde combina nostalgia, elegancia y un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.