Cuando la suerte sonrió a Cáceres en 1956: quinielas y fe

Cáceres vivió en 1956 un año marcado por la fortuna y la devoción popular. En noviembre, la suerte sonrió con especial intensidad a la ciudad, cuando en la primera jornada de quinielas se registró un acertante de catorce resultados y hasta siete de trece, un hecho que despertó entusiasmo entre los aficionados y situó a la capital cacereña en el centro de todas las miradas.

La suerte ya había llamado antes

No fue este un episodio aislado. Apenas unas semanas antes, en octubre, la fortuna ya había hecho acto de presencia en la Delegación de Cáceres, donde se contabilizaron siete acertantes de trece resultados. Cada uno de ellos percibió un premio de dos mil pesetas, una cantidad nada desdeñable para la época, que contribuyó a reforzar la sensación de que la suerte había fijado su mirada en la provincia.

Fe y multitud en Guadalupe

Sin embargo, 1956 no solo dejó noticias ligadas al azar. Poco después, la localidad de Guadalupe se convirtió en escenario de una multitudinaria concentración que reunió a más de diez mil personas. Los asistentes participaron en los solemnes actos de consagración de Extremadura al Inmaculado Corazón de María, en una jornada cargada de fervor religioso. El acto contó con la presencia del cardenal primado de España, el doctor Plá y Deniel, y estuvo marcado además por la recepción de un telegrama enviado por Su Santidad el Papa, lo que añadió aún mayor relevancia a la ceremonia. Así, entre la fortuna y la fe, Cáceres cerró un año que quedó grabado en la memoria colectiva de sus habitantes.