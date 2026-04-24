Cáceres amplía y moderniza la red de baños públicos con una inversión de 130.000 euros

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que amplía y moderniza su red de baños públicos con una inversión de 130.000 euros tras la aprobación por parte de la Junta local de Gobierno de la licitación del contrato para el suministro, la obra civil y la instalación de dos aseos públicos autolimpiables, que se ubicarán en el Parque del Rodeo y en el Parque del Príncipe.

Presupuesto

El expediente, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 130.570,43 euros IVA incluido, se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, e incluye tanto el suministro de los módulos como la ejecución de las obras necesarias para su instalación.

El anuncio de licitación será publicado en el perfil del contratante, abriéndose un plazo de 15 días para la presentación de ofertas desde el día siguiente a su publicación, según ha manifestado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, quien ha señalado que esta actuación da continuidad a la estrategia municipal de ampliación y mejora de la red de aseos públicos en la ciudad.

Ha recordado que ya se hizo una inversión “hace algo más de un año con la apertura de un servicio de estas características, autolimpiable, completamente accesible de forma universal, en el Paseo de Cánovas, en la parte alta”; así como la rehabilitación de los baños del Paseo de Gloria Fuertes, que permitió su reapertura tras los problemas de vandalismo.

Muriel ha subrayado que el consistorio continúa trabajando en este modelo de equipamientos. “Seguimos trabajando en esa red de servicios públicos. Ahora vamos a otras dos zonas verdes muy demandadas, y seguiremos ampliando esta red en otros espacios que se necesitan en la ciudad”.

El edil ha destacado, además, que el proyecto mantiene el mismo modelo ya implantado en el Paseo de Cánovas, basado en sistemas autolimpiables y accesibles de uso universal, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios en espacios públicos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Cáceres asegura que refuerza su apuesta por la modernización de los servicios urbanos, ampliando la red de aseos en zonas verdes de alta afluencia como el Parque del Rodeo y el Parque del Príncipe.