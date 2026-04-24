Apartamentos de larga estancia en Pintores (Cáceres) por 750 euros al mes

Cualquier visitante de Cáceres descubrirá enseguida que su arteria comercial por excelencia es la calle Pintores, la que conduce desde la plaza de San Juan hasta la plaza Mayor. Siempre fue así, una calle bulliciosa, llena de actividad, con multitud de pujantes negocios. De muchos apenas tenemos el recuerdo de que un día existieron. Con orígenes en el siglo XVI, debe su nombre al gremio de pintores que se asentaba en la zona, consolidándose como eje comercial histórico de la ciudad.

Hoy en día, la calle Pintores mantiene su carácter peatonal y comercial y es un paseo imprescindible para entender la vida urbana cacereña y su conexión con la historia. Fue precisamente en el XVI cuando fue recorrida a lomos de una mula por Su Majestad el Rey Felipe II, plagada entonces de curtidores, barberos, mesoneros, taberneros y mercaderes y comerciales de la época. Una calle de apenas 200 metros, un auténtico centro económico, social y de miles de transacciones de la ciudad.

La calle siempre se llamó y fue conocida como Pintores, aunque no fuera, precisamente, el principal de sus gremios, a la que, posteriormente, un día, la autoridad competente decidiera rotular con el nombre de Alfonso XIII, a la que el 14 de abril de 1932, al cumplirse el primer aniversario de la instauración de la Segunda República, el consistorio decidió cambiar el nombre por el de Pablo Iglesias, fundador del PSOE, que más tarde, pasaría a denominarse calle Generalísimo Franco, y que finalmente recuperó su nombre ancestral.

Fotogalería: Un paseo por la calle Pintores de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El recorrido que hoy propone El Periódico Extremadura es el de la calle Pintores tal como hoy la conocemos. Entroncando desde la plaza de San Juan, el primer negocio es el de Carlo's Joyeros, una empresa que comenzó su andadura en 1999 con tres tiendas en la ciudad de Cáceres (también en Virgen de la Montaña y avenida de España), aunque su experiencia en el sector abarca los últimos 30 años. Se trata de un pequeño gran equipo, con muchas ganas de trabajar y de ofrecer lo mejor de sí mismos, y así, de esta manera, han conseguido que sus clientes sean cada vez más, y más fieles.

Enfrente, Granier, nacida en el año 2010 en Vilanova i La Geltru: toda una red de panaderías en las que se comercializan más de 60 tipos de panes diferentes. Desde sus humildes inicios en aquella panadería de barrio catalana, apuestan por la innovación sin perder nunca la esencia de la panadería de siempre. La cadena española de panaderías–cafeterías especializada en pan artesanal, bollería y productos de desayuno y merienda, está asentada en Cáceres desde Pintores y la plaza de América, donde tienen tostadas parisinas y café y dos Fartons (dulce alargado, ligero y esponjoso típico de Alboraya, Valencia) a 2,70 y café con croissant a la plancha por 1,95.

Tiendas como La Gaviota (especialista en moda que ofrece las últimas tendencias en ropa y complementos para mujeres) conviven con Mafalda, que se dedican a las empanadas argentinas. Con apoyo de vecinos y turistas, Esmeralda Blanco ha abierto este negocio para revitalizar el comercio local con una oferta gastronómica multicultural. Las más populares son la de carne suave, pollo especial y barbacoa. Además, ofrecen combos que incluyen bebida, ideales para quienes buscan una opción completa a buen precio. Como novedad, incorporan empanadas veganas, así como servicios para eventos con reserva con al menos 24 horas de antelación. También ofrecen entrega a domicilio a través de aplicaciones de reparto.

Parfois

Muy cerca, Parfois. Detrás de ella, Manuela Medeiros, creadora de una de las marcas de accesorios y complementos que más éxito está teniendo en todo el mundo. Parfois nació en el año 1994 y ha ido ganando su espacio en el mundo de la moda hasta conseguir un éxito rotundo en el número de ventas. Y a un paso, Carrefour Express, el Hotel Kubik, la Librería Pintores, y Habitavit, un nuevo concepto de apartamentos turísticos, que transforman un viaje en una experiencia para contar. Ofrecen apartamentos de larga estancia por 750 euros al mes.

El paisaje comercial de Pintores pasa igualmente por Artesanía Regalos, la expendeduría de tabacos número 8 y en la esquina con Moret, Alehop. No faltan Loterías y Apuestas del Estado de la Administración número 2, el CBD Shop y la Farmacia Pintores, del licenciado Juan Manuel Hernández Cruz, que es la farmacia Pintores. Después está Abanca, lo que fue el centro naturista El Rosal, que se vende, Maestre (productos del cerdo ibérico de bellota producción propia) y otro edificio en venta: la casa donde vivió el fotógrafo Valentín Javier, el que fuera rey del cinemascope que contrajo matrimonio con la célebre actriz Ana Mariscal.

K'roll Modas, que se destaca por su ropa para mujer con tallas para todas (34-56) y estilos únicos propios de la denominada 'moda curvy', Lencería Zagala, y Maïa Collection. Si toca hacer regalos, Cittes es un bueno lugar al tratarse de un de las firmas de camisetas originales líderes en España. Con más de 10 años de trayectoria en el sector, dispone de un amplio catálogo con diseños divertidos, creativos y originales, de grandes artistas locales e internacionales. Todos sus diseños, están impresos en camisetas 100% algodón, de calidad Premium y utilizando una de las técnicas de impresión textil más duraderas que existen, la serigrafía. Además de camisetas, en la tienda se ofrecen otros productos como sudaderas, zapatillas, calcetines y originales calzoncillos (los hay de patitos y hasta de jarras de cerveza).

Carlos Gil

La pastelería Botanicc, la tienda de moda La Solana, Kubik Apartamentos, Atelier, Monet (que está cerrada), Castela, y, donde estuvo Rojo, está ahora la pastelería Santa Gloria. Calzados Peña y el edificio Pintores 10 de la Diputación de Cáceres dibujan un mapa al que se suma como punto indispensable Mahalo Poké, especializado en comida saludable y hawaiana, que precisamente busca personal. En la oferta plantean un horario los viernes de 12.00 a 20.00 horas y los sábados y domingos de cuatro de la tarde a doce de la noche. Plantean un contrato temporal ideal para compaginar con estudios u otro trabajo y hablan de "opciones realistas de subir a un contrato fijo de aproximadamente 25 horas semanales a corto plazo".

En Pintores también tiene hueco el Mercadillo Solidario de Divertea, otro apartamento turístico en el número 8, Arte&Souvenirs, que es una tienda de productos extremeños y artesanía regional, Arte Mura, Sabor a España, Moda Re, la croissantería Rosado, donde hay bocatas desde 3 euros hasta 4,50. También hay café, té y chocolate. Su especialidad no es una pizza, ni es un bocata, es el Rosendo, que es el auténtico, el ilimitable, el crujiente y generoso, de los que llenan. "No es moda, es historia de Cáceres", reza el cartel de la puerta. Y puedes elegir tu favorito: el de jamón, jamón york, bacon, cuatro quesos, terneras con barbacoa, rulo de cabra y cebolla caramelizada, pollo que va con salsa yogurt, pollo bacon con salsa gaucha, pollo al curry con salsa gaucha, carbonara, bacon y cebolla frita, pulled pork con salsa cheddar, atún y pepperoni.

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Otro de los clásicos es el Hotel Iberia, y más reciente, ACC Barber, con cortes de pelo desde 13 euros. La barba a 10 euros y el corte más barba a 19. Además, tienen servicio de manicura tradicional, pedicura, depilación y tratamientos corporales. También extensiones de pestañas y masajes relajantes. La calle desemboca en la plaza Mayor de la mano de Heladería Remo, el Hotel Iberia, Agustín Mira Helados Artesanos (desde 1929), que por cierto tienen granizada de limón, horchata, leche merengada, café granizado y batidos.