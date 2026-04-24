El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres

El cierre de El Cañeo, en la calle Ceres de Cáceres, apenas 13 meses después de su apertura, deja algo más que un local vacío. Su desaparición vuelve a poner el foco en la dificultad de consolidar nuevos negocios hosteleros en barrios con tradición, pero también en transformación.

El Cañeo nació con una idea clara: recuperar el espíritu de bar de barrio con una propuesta directa y reconocible. Su lema, repetido entre clientes habituales —"Si quieres tomar las cañas y salir comíos, ven al Cañeo jooomío"—, resumía bien esa apuesta por el tapeo generoso y sin artificios.

Al frente estaba Andrés Carricajo, hostelero conocido en la ciudad por su etapa en La Chica de Ayer, en la plaza de Bruselas. En su nueva aventura trasladó una fórmula basada en producto popular y ambiente cercano: litros con ración, morros, rejos y caracoles, platos que conectan con una tradición muy arraigada en Cáceres.

Sin embargo, el proyecto no ha logrado consolidarse y ha cerrado sus puertas hace apenas dos semanas, según confirman fuentes del entorno.

Más allá de un cierre: el pulso de los barrios

El caso de El Cañeo no es aislado. En barrios como el entorno de la plaza de Italia, donde se ubica la calle Ceres, la hostelería vive un equilibrio delicado entre continuidad y relevo.

Son zonas con identidad propia, alejadas del circuito más turístico del casco histórico, donde el éxito de un local depende en gran medida de la fidelidad del cliente de proximidad. Cuando ese equilibrio falla —por cambios de hábitos, costes o rotación de negocios—, los cierres llegan con rapidez.

Carlos Gil

En ese contexto, la desaparición de un bar como El Cañeo se percibe también como la pérdida de un punto de encuentro cotidiano, uno de esos espacios donde se construye vida de barrio.

Resistir en la misma zona

A pesar del cierre, el entorno mantiene referencias hosteleras que siguen funcionando y sostienen la actividad diaria. Es el caso del Quiosco La Placi, conocido por su cerveza bien tirada, su oferta de cerdo y un pollo trabajado que mantiene clientela fiel.

También continúa abierto el café bar Jacob, con un horario amplio de lunes a sábado, desde la mañana hasta el cierre. Su carta combina desayunos y comidas con propuestas como molletes de calamares, cenas maridaje o entrecot de vaca con más de 45 días de maduración, lo que le permite adaptarse a distintos momentos de consumo.

Un síntoma de un cambio más amplio

El cierre de El Cañeo se suma a una tendencia que los hosteleros vienen señalando desde hace tiempo: abrir un bar en Cáceres es cada vez más sencillo que mantenerlo.

Factores como el aumento de costes, la competencia, los cambios en los horarios de consumo o la concentración del ocio en determinadas zonas influyen en la supervivencia de los negocios. En barrios tradicionales, donde el margen depende del cliente habitual, esa presión se nota especialmente.

La ciudad sigue generando nuevas propuestas, pero también asiste a una rotación constante de locales. En ese contexto, cada cierre deja una pregunta abierta: qué tipo de hostelería puede sostenerse hoy en los barrios de Cáceres.