Las cinco consecuencias serias para Cáceres de no tener una autovía directa hasta Portugal

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para la futura autovía entre Badajoz y Zafra, con una inversión estimada de 551,4 millones de euros. El avance vuelve a situar sobre la mesa el desigual desarrollo de las grandes vías en Extremadura, especialmente en la provincia de Cáceres. El departamento que dirige Óscar Puente ha aprobado el expediente de información pública y de forma definitiva el estudio informativo del corredor de la N-432 entre Badajoz y Zafra, una actuación largamente demandada en el sur de la región.

El trazado seleccionado contempla una autovía de unos 71 kilómetros que conectará con la A-5 a través de la futura Ronda Este de Badajoz y con la A-66, uno de los principales ejes de comunicación de Extremadura. Además, el proyecto incluye una vía de servicio de unos ocho kilómetros para mejorar la funcionalidad de los enlaces. El estudio ya cuenta con declaración de impacto ambiental favorable desde noviembre de 2025, lo que permite avanzar hacia la fase de redacción de proyectos constructivos. La resolución se publicará próximamente en el BOE, según el ministerio.

Mientras el foco inversor se sitúa ahora en la provincia de Badajoz, el mapa viario de Cáceres presenta una doble realidad: por un lado, cuenta con los principales ejes ya ejecutados; por otro, mantiene proyectos históricos sin culminar. En servicio destacan tres grandes corredores: la A-66 (Ruta de la Plata), que vertebra la provincia de norte a sur, la A-5, que conecta Navalmoral con Madrid y Portugal y la EX-A1, autovía autonómica que enlaza Navalmoral con Plasencia y Moraleja, aunque sin continuidad completa hacia Portugal. Estas infraestructuras han mejorado de forma notable la accesibilidad del territorio en las últimas décadas, especialmente en el eje norte.

Tramo de la autovía Badajoz-Zafra, a cuyo estudio informativo ha dado luz verde el Ministerio de Transportes. / LA CRÓNICA

Mientras el foco inversor se sitúa ahora en la provincia de Badajoz, el mapa viario de Cáceres presenta una doble realidad. Por un lado, la provincia dispone ya de corredores estructurantes como la A-66, que la vertebra de norte a sur; la A-5, clave para la conexión con Madrid; y la EX-A1, que enlaza Navalmoral, Plasencia y Moraleja.

Sin embargo, esa red sigue sin cerrarse por completo. La falta de continuidad internacional de la EX-A1 hacia Portugal continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes del norte extremeño, igual que el futuro de la A-43, una infraestructura estratégica cuya definición arrastra años de debate.

La reivindicación del MSU: terminar la EX-A1 hasta Portugal

En ese contexto, el MSU-Norte de Extremadura ha venido reclamando que se complete cuanto antes el tramo pendiente entre Moraleja y Monfortiño y que se avance también en la conexión portuguesa hasta Castelo Branco, de forma que pueda articularse un nuevo corredor entre Madrid y Lisboa por el norte de Cáceres. El movimiento ha planteado además que las administraciones impulsen alianzas transversales y una cumbre ibérica con alcaldes, empresarios, asociaciones y sociedad civil para defender esta infraestructura como una prioridad compartida a ambos lados de la Raya.

Jorge Valiente

La plataforma sostiene que esos 72 kilómetros pendientes son fundamentales para el desarrollo económico, logístico y demográfico del norte de la provincia. Su postura coincide con una demanda que también han expresado instituciones como la Diputación de Cáceres, que ha defendido la necesidad de culminar la EX-A1 hasta la frontera y de implicar a los gobiernos de España y Portugal en la conexión con la red lusa.

Un mapa desigual que vuelve al debate

El impulso a la autovía Badajoz-Zafra evidencia, una vez más, el carácter desigual de las inversiones en carreteras de alta capacidad en Extremadura. Mientras algunas zonas han logrado consolidar su red, otras continúan a la espera de decisiones clave que afectan a su competitividad y a su conexión con los grandes corredores peninsulares.

En Cáceres, ese debate no se limita ya a una cuestión técnica. Para buena parte del norte provincial, cerrar la EX-A1 hasta Portugal no es solo completar una carretera, sino corregir una desventaja territorial que lleva años lastrando las oportunidades de comarcas enteras. El nuevo avance en la N-432 vuelve así a activar una vieja comparación regional: qué infraestructuras avanzan y cuáles siguen esperando.

Las consecuencias

Y es que para Cáceres sí tendría consecuencias muy serias seguir sin una autovía completa hasta Portugal, sobre todo en el norte de la provincia.

La primera es una pérdida de competitividad logística. La Junta ha seguido tramitando el tramo pendiente de la EX-A1 hacia Portugal, y el debate público gira precisamente en torno a completar la conexión entre Moraleja y Monfortinho para enlazar después con Castelo Branco. Sin ese cierre, el norte cacereño queda fuera de un corredor internacional más directo entre el centro peninsular y Portugal, lo que encarece tiempos, reduce atractivo para transporte y resta opciones a suelo industrial y plataformas logísticas de la zona.

La segunda consecuencia es menos capacidad para atraer empresas e inversión. Tanto la Junta como plataformas territoriales y actores empresariales vienen defendiendo esta conexión como una de las vías "más necesarias" para relacionar Extremadura con el país vecino, y la Diputación de Cáceres ha intensificado su cooperación con la Beira Baixa precisamente para impulsar proyectos económicos conjuntos. Cuando una infraestructura internacional clave no se materializa, muchas decisiones de inversión acaban desplazándose hacia territorios mejor conectados.

La tercera es un freno a la integración transfronteriza real. En los últimos años, instituciones cacereñas y portuguesas han trabajado en fórmulas de cooperación estable, incluida una futura Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Pero esa cooperación tiene un techo si la conexión física sigue incompleta: cuesta más consolidar cadenas de suministro, turismo de doble destino, servicios compartidos y movilidad laboral cotidiana entre ambos lados de la Raya.

La cuarta es un riesgo de mayor aislamiento territorial para comarcas ya frágiles. El tramo pendiente no es menor: distintas fuentes lo sitúan en torno a 17-18 kilómetros en el lado extremeño, dentro de un corredor de unos 72 kilómetros hasta Castelo Branco. Que falte precisamente ese cierre mantiene al norte de Cáceres en una posición periférica respecto a los grandes flujos de mercancías, visitantes y actividad económica.

La quinta es retrasar oportunidades ligadas al turismo y al empleo. Hay proyectos transfronterizos ya activos en el Tajo Internacional y un nuevo movimiento para reunir empresarios de ambos lados en Cáceres. Sin una conexión viaria de alta capacidad, ese potencial existe, pero crece más despacio y con más fricción. La carretera no crea por sí sola desarrollo, pero su ausencia sí puede limitarlo.

La síntesis sería esta: para Cáceres, no tener autovía hasta Portugal no supone una "sentencia", pero sí seguir perdiendo tiempo, inversión, centralidad y capacidad de competir frente a otros corredores ya resueltos. En una provincia con problemas de despoblación y dispersión, ese retraso pesa más que en otros territorios.