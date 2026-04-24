La Comisión Jurídica de Extremadura exime a la Diputación de Cáceres de responsabilidad por un incendio en una vivienda: solicitaban 213.000 euros de indemnización

La Comisión Jurídica de Extremadura ha dictaminado que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Diputación de Cáceres por la actuación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) en un incendio ocurrido en una vivienda de la capital cacereña el 5 de octubre de 2023. El pronunciamiento, aprobado el 26 de marzo de 2026, analiza la reclamación presentada por los propietarios del inmueble, que solicitaban una indemnización de 213.226,47 euros por los daños sufridos tras una segunda combustión registrada horas después de la primera intervención de los bomberos.

Los reclamantes sostenían que el primer incendio no había quedado completamente extinguido y que no se habían adoptado medidas suficientes para evitar una posible reignición. Según su versión, tras aquella primera actuación permanecía en el garaje un depósito de gasoil casi lleno que habría quedado dañado, lo que habría favorecido la propagación posterior del fuego. Además, han señalado durante el procedimiento que las medidas de vigilancia y comprobación realizadas tras la segunda intervención deberían haberse aplicado también después de la primera.

Dos incendios en la misma vivienda

El expediente parte de un incendio registrado en una vivienda situada en una calle de Cáceres cuyo nombre aparece anonimizado en el documento. La primera intervención del Sepei se produjo durante la madrugada del 5 de octubre de 2023, entre las 00.57 y las 03.58 horas. Según el dictamen, el origen de ese primer fuego ha quedado acreditado como eléctrico, concretamente en un compresor situado bajo una mesa de trabajo ubicada en el garaje.

La controversia se ha centrado en lo ocurrido después. Los propietarios han defendido que la segunda combustión se produjo porque el fuego no quedó debidamente extinguido o porque no se adoptaron suficientes medidas de prevención. Para reforzar esa tesis, aportaron un informe de Policía Científica que apuntaba a que el gasoil vertido por una fisura en el depósito pudo mezclarse con el agua empleada por los bomberos y favorecer una combustión posterior si aparecía cualquier iniciador, como una chispa o una fuente de calor.

Sin embargo, la Comisión Jurídica subraya que esa posibilidad aparece formulada en términos presuntivos y que no se ha identificado en el expediente un mecanismo concreto de ignición posterior a la primera intervención. Dicho de otro modo, el dictamen considera que no se ha probado la cadena causal completa que permitiría vincular directamente la actuación del Sepei con el segundo incendio.

El depósito de gasoil, punto clave

Uno de los elementos centrales del caso ha sido el depósito de gasoil situado en la planta inferior de la vivienda. Los reclamantes han sostenido que se trataba de un depósito de acero inoxidable, dañado únicamente por una fisura, y que conservaba buena parte del combustible. Frente a ello, el dictamen recoge que la documentación incorporada al expediente no permite acreditar de manera concluyente ese extremo y que en la memoria descriptiva de las instalaciones figuraba un depósito de gasóleo de 1.000 litros en PVC.

La Comisión Jurídica también da relevancia a las declaraciones de los bomberos intervinientes, que han coincidido en que durante el primer incendio se produjo la combustión de la mayor parte, si no la práctica totalidad, del gasóleo. Esa explicación, según el órgano consultivo, encaja con la intensidad del fuego en el garaje y con la necesidad de emplear espuma, además de mangueras de mayor calibre al habitual.

El dictamen añade otro elemento: el segundo incendio tuvo su foco principal y se desarrolló con mayor virulencia en la planta superior, no en la planta inferior donde estaba el depósito. Esa circunstancia, a juicio de la Comisión, resta consistencia técnica a la hipótesis de una reignición causada por una mezcla de agua y gasoil extendida por el garaje, al no haberse identificado una fuente clara de ignición.

Puertas y ventanas

El documento también analiza el estado de la vivienda tras la primera intervención. Los partes y declaraciones incorporados al expediente indican que los bomberos dejaron puertas y ventanas cerradas, conforme al protocolo, para evitar corrientes de aire que pudieran favorecer nuevas activaciones. No obstante, en la segunda intervención varios efectivos señalaron que encontraron puertas interiores y ventanas abiertas, lo que llevó a apuntar que alguien pudo haber accedido al inmueble después de la retirada de los bomberos.

La Comisión Jurídica no llega a afirmar de forma categórica quién modificó ese estado, pero sí destaca que no ha podido acreditarse que la vivienda permaneciera exactamente igual entre el final de la primera intervención y el inicio del segundo incendio. Este punto se suma a la falta de prueba suficiente sobre el origen concreto de la reignición.

Actuación conforme al protocolo

El dictamen recoge que el Sepei aplicó medidas preventivas antes de abandonar el lugar tras el primer siniestro. Entre ellas, menciona la cubrición con espuma, la revisión de puntos calientes con cámara termográfica y el control de gases con explosímetro, con resultado negativo. Además, el informe emitido por la Jefatura del Área del Sepei el 6 de agosto de 2025 concluyó que la actuación del personal operativo fue "del todo correcta" y que no existían hechos conocidos que permitieran considerar la primera intervención como desencadenante del segundo incendio.

Sobre esa base, la Comisión Jurídica considera que no ha quedado acreditado que el servicio público actuara de forma incorrecta, ni que hubiera omisión de medios materiales o personales, ni aplicación insuficiente de los protocolos de intervención. La clave jurídica, por tanto, está en la ausencia de nexo causal probado entre la actuación de los bomberos y el daño finalmente sufrido por la vivienda.

La reclamación había sido presentada el 3 de octubre de 2024, dentro del plazo legal de un año desde los hechos. El procedimiento, no obstante, ha superado el plazo máximo de seis meses para resolver. Aun así, el dictamen recuerda que la Administración sigue obligada a dictar resolución expresa y que, aunque el silencio administrativo tenga sentido desestimatorio, esa resolución posterior puede adoptarse sin quedar vinculada por el silencio.

La conclusión de la Comisión Jurídica es clara: no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Diputación de Cáceres por la intervención del Sepei en aquel incendio. Al no apreciarse responsabilidad administrativa, el órgano consultivo considera innecesario pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización solicitada.