Isabel San Sebastián en la Feria del Libro de Cáceres: "En todos mis libros estoy yo, mis personajes son reflejos de mi propia evolución"

La Feria del Libro de Cáceres alcanza este viernes su tercera jornada con un ambiente animado en el Paseo de Cánovas, que se convierte en punto de encuentro para lectores y visitantes en el inicio de un fin de semana marcado por el buen tiempo. Aunque el día amanecía con cielos nublados, el sol terminó imponiéndose, favoreciendo la presencia de público en las calles.

A lo largo del día, la programación combinó actividades para todos los públicos, con presentaciones, firmas de ejemplares y propuestas infantiles que consolidan la feria como uno de los principales eventos culturales de la ciudad.

Mañana familiar con literatura y cuentacuentos

La mañana arrancó con una actividad dirigida al público familiar. A las 12:00 horas, la autora Lourdes Solís presentó su obra 'He dicho que NO!', editada por BADIBI-BÚ. El libro aborda cuestiones como la autoestima, el respeto o la capacidad de establecer límites, conectando con problemáticas actuales como el acoso escolar o la gestión emocional en la infancia. El acto, presentado por Isabel Martín Ruiz, incluyó también una firma de ejemplares.

A continuación, el espacio acogió un cuentacuentos que reforzó valores como la empatía y la comunicación, con una notable participación de familias que llenaron el recinto para disfrutar de una actividad didáctica y participativa.

Tarde de poesía y narrativa juvenil

Ya por la tarde, el protagonismo recayó en el I Certamen de Poesía Dagaversos, en el que se presentó 'No es muda la tierra: reescritura emocional del campo', de Concepción Andrada. La obra propone una mirada íntima y reivindicativa del mundo rural, otorgando voz al territorio y poniendo en valor su identidad y memoria colectiva.

La jornada continuó con la presentación de 'El cementerio de Everden 3. El misterio de Izan', de Beatriz Osés, una propuesta de literatura juvenil que congregó a un numeroso público. La autora, acompañada por Pilar López Ávila, dio a conocer una nueva entrega de esta saga de misterio, que mantiene el interés de los lectores más jóvenes por las historias de suspense.

Isabel San Sebastián cierra la jornada

El cierre de la tarde corrió a cargo de la escritora y periodista Isabel San Sebastián, que presentó su última novela, 'La venganza del apóstol'. San Sebastián cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito periodístico y literario, y es conocida por su labor como analista política.

En el ámbito literario, ha cultivado principalmente la novela histórica, con títulos de gran difusión como 'La visigoda', su debut narrativo, 'Astur', 'Imperator', 'La peregrina' o 'Un reino lejano'. Sus obras se caracterizan por la recreación de episodios históricos con una marcada base documental, lo que la ha consolidado como una de las autoras más reconocidas del género en España.

La escritora ha dejado patente su vínculo con la literatura y con la ciudad de Cáceres durante su participación en la Feria del Libro, donde ha compartido reflexiones sobre su proceso creativo, sus personajes y el significado profundo de sus novelas.

San Sebastián ha explicado que la inspiración para sus historias surge, en muchas ocasiones, en entornos naturales, especialmente durante sus paseos por el bosque en Asturias. Según ha señalado, "es en los lugares más apartados" donde con mayor frecuencia surgen las ideas que luego se convierten en relatos. Esta conexión con el entorno natural forma parte de su manera de entender la escritura, ligada a la introspección y al contacto con el silencio.

Inspiración, personajes y vínculo con Cáceres

Además, la autora ha hecho referencia a algunos de los personajes de sus novelas, a quienes, según ha indicado, "no dudaría en traer a Cáceres". Entre ellos ha mencionado a Beltrán López de Cazorla, protagonista de su última obra, así como a Benjamín y Ángel, caballeros de la Orden de Santiago, una institución con fuerte presencia histórica en Extremadura, especialmente en enclaves como Cáceres o Plasencia. También ha citado a Alana de Coaña, personaje recurrente en sus primeras novelas, a quien considera especialmente representativa de su universo literario.

San Sebastián ha mostrado además su admiración por la ciudad, a la que ha definido como una "maravilla", destacando el valor de su conjunto monumental. En este sentido, ha señalado que, dentro de la riqueza de toda Extremadura, Cáceres ocupa un lugar destacado, que la sitúa como "la joya de la corona" en la región.

El camino como eje de su obra

Uno de los elementos centrales de su obra, según ha explicado, es el concepto del camino. En su novela 'La peregrina', la autora plantea un homenaje al Camino de Santiago, entendido no solo como un recorrido físico, sino como una experiencia vital. Para San Sebastián, "el camino simboliza el proceso personal" que atraviesan los individuos en la búsqueda de una meta, ya sea espiritual o íntima.

Esta idea también está presente en su última novela, 'La venganza del apóstol', donde el protagonista experimenta una transformación progresiva. La autora ha señalado que el personaje comienza como un antihéroe, condicionado por prejuicios y estigmas, pero evoluciona hacia acciones heroicas a medida que se supera a sí mismo. En este sentido, ha subrayado que "el recorrido personal tiene más importancia que el destino final".

La huella personal en sus novelas

San Sebastián ha reconocido igualmente la estrecha relación entre su vida y sus personajes. Ha afirmado que en todas sus obras hay una parte de sí misma, aunque ha destacado especialmente su primera novela, 'La visigoda', como la que mejor la representa. En ella, ha explicado, se ve reflejada, aunque "trasladada al contexto histórico del siglo IX", en una trama vinculada a los inicios de la Reconquista.

Asimismo, ha señalado que el personaje de Alana de Coaña es el que más se aproxima a su propia personalidad. Según ha indicado, este personaje refleja distintas etapas de su vida, apareciendo tanto en 'Astur' como en 'La visigoda' y 'La peregrina', lo que permite observar una evolución paralela a la de la autora.

La programación se retoma este sábado

El sábado, la feria mantendrá su apuesta por la diversidad de contenidos. La mañana comenzará con el cuentacuentos 'Kamishibai. Teatro de papel, tiene origen en Japón'. Una actividad familiar en la que la narradora Keiko introduce a los asistentes en esta técnica tradicional japonesa, fomentando valores como la amistad o el respeto.

Por la tarde, el historiador Julián Chaves presentará 'El águila y la sotana', un ensayo sobre el papel de la Iglesia durante el franquismo. A las 18:00 horas, el escritor Javier Cercas tomará el relevo con 'El loco de Dios en el fin del mundo', obra reconocida con el Premio al Libro Europeo Jacques Delors 2025, en la que reflexiona sobre la fe y la condición humana.

La jornada concluirá con 'Viaje por el universo literario de Javier Cercas', de Ángel Manuel Silva Ruiz, un ensayo que analiza la trayectoria del autor extremeño y su aportación a la literatura contemporánea.

Con una programación variada y una creciente afluencia de público, la Feria del Libro de Cáceres se mantiene como uno de los principales referentes culturales en la ciudad cacereña. Un espacio de encuentro entre autores y lectores en pleno corazón de la ciudad.