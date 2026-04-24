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Juego, arte y memoria se dan cita este fin de semana en Cáceres

La ciudad reúne estos días propuestas vinculadas al ocio alternativo, la creación contemporánea y la reflexión sobre historia reciente

Imagen de archivo de una visita anterior al Museo Helga de Alvear de Cáceres.

Imagen de archivo de una visita anterior al Museo Helga de Alvear de Cáceres. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Variedad de opciones para disfrutar de la cultura en la capital cacereña.

Jornadas de rol y juegos de mesa

El Espacio para la Creación Joven de Cáceres acogerá los días 25 y 26 de abril unas Jornadas de Juegos de Rol organizadas por la asociación cultural LudiKceres. La programación comenzará el sábado a partir de las 17.00 horas, con partidas para las que los interesados podrán reservar plaza, y continuará el domingo con una sesión abierta de 11.00 a 20.00 horas, en la que cada participante podrá llevar su propio juego.

Taller creativo en el Helga de Alvear

El programa de talleres del mes de abril en el Museo Helga de Alvear incorpora este sábado, de 12.00 a 14.00 horas, la propuesta creativa 'La seta cósmica', inspirada en la obra ‘Doppelpilzvitrine (24 doppelpilze)’, del artista belga Carsten Höller. La actividad invita a explorar su universo conceptual a partir de una de sus piezas más singulares, con referencias a la ciencia, la imaginación y la construcción de relatos colectivos.

Noticias relacionadas y más

Jornada cultural sobre memoria histórica

Bajo el lema 'Libertad, Dignidad y Democracia', la Biblioteca Pública de Cáceres celebrará este sábado 25 de abril, de 11.00 a 14.00 horas, un encuentro cultural dedicado a la memoria histórica europea. La cita plantea un espacio de reflexión y divulgación en torno a los valores democráticos, la dignidad humana y la memoria colectiva, a través de distintas actividades orientadas al análisis, el recuerdo y el diálogo sobre la historia reciente de Europa.

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