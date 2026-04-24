Agenda cutltural
Juego, arte y memoria se dan cita este fin de semana en Cáceres
La ciudad reúne estos días propuestas vinculadas al ocio alternativo, la creación contemporánea y la reflexión sobre historia reciente
Variedad de opciones para disfrutar de la cultura en la capital cacereña.
Jornadas de rol y juegos de mesa
El Espacio para la Creación Joven de Cáceres acogerá los días 25 y 26 de abril unas Jornadas de Juegos de Rol organizadas por la asociación cultural LudiKceres. La programación comenzará el sábado a partir de las 17.00 horas, con partidas para las que los interesados podrán reservar plaza, y continuará el domingo con una sesión abierta de 11.00 a 20.00 horas, en la que cada participante podrá llevar su propio juego.
Taller creativo en el Helga de Alvear
El programa de talleres del mes de abril en el Museo Helga de Alvear incorpora este sábado, de 12.00 a 14.00 horas, la propuesta creativa 'La seta cósmica', inspirada en la obra ‘Doppelpilzvitrine (24 doppelpilze)’, del artista belga Carsten Höller. La actividad invita a explorar su universo conceptual a partir de una de sus piezas más singulares, con referencias a la ciencia, la imaginación y la construcción de relatos colectivos.
Jornada cultural sobre memoria histórica
Bajo el lema 'Libertad, Dignidad y Democracia', la Biblioteca Pública de Cáceres celebrará este sábado 25 de abril, de 11.00 a 14.00 horas, un encuentro cultural dedicado a la memoria histórica europea. La cita plantea un espacio de reflexión y divulgación en torno a los valores democráticos, la dignidad humana y la memoria colectiva, a través de distintas actividades orientadas al análisis, el recuerdo y el diálogo sobre la historia reciente de Europa.
- Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
- Extremadura ya dibuja sus festivos de 2027 con un gran puente en octubre por el traslado del 15 de agosto
- Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional
- El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: 'Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas
- El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
- Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge
- Las tunas ganan terreno en Las Cuatro Esquinas y una multitud canta y baila con ellas a la Virgen de la Montaña de Cáceres
- Fotogalería | Las imágenes del gran desfile de San Jorge en Cáceres