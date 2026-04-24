Muere a los 90 años el cacereño Jorge Sena Argüelles, exfiscal jefe de Extremadura

Jorge Sena Argüelles, quien fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) durante 16 años, ha fallecido en Cáceres a los 90 años, según ha confirmado el alto tribunal autonómico.

El jurista, figura clave del Ministerio Público en la comunidad, deja una extensa trayectoria al frente de la Fiscalía extremeña.

Sena Argüelles ocupó la jefatura del TSJEx durante más de una década y media, un periodo en el que consolidó la estructura y el funcionamiento del Ministerio Fiscal en Extremadura, destacando por su perfil técnico y su discreción institucional. Fue la primera persona que ostentó ese cargo con la creación del tribunal.

En 1989, cuando los tribunales superiores de Justicia sustituyeron a las audiencias territoriales, fue designado fiscal jefe del TSJEx. En 2005 ascendió a fiscal de Sala, ocupando el cargo de fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas.

La propuesta de nombramiento del fiscal de Sala fue elevada en su momento por el Fiscal General del Estado, cargo que ostentaba Cándido Conde-Pumpido, al Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta el informe emitido por el Tribunal Supremo.

Tras su nombramiento y su marcha al Tribunal de Cuentas expresó en una entrevista a Efe que siempre se consideró "un extremeño converso", pues pasó 31 de sus 40 años de carrera en Extremadura. "No tengo raíces en otro sitio", añadió.

En esa misma entrevista, en cuanto a su trayectoria como fiscal jefe del TSJEx, recordaba como casos "algo complejos" el denominado crimen de Puerto Hurraco y el asesinato del candelabro, en referencia al asesinato de una mujer en su domicilio de Cáceres tras ser golpeada con un candelabro de bronce en marzo de 1989.

Un caso muy mediático que terminó con la condena de la hija como autora de la agresión mortal.

Licenciado en Derecho y miembro de la carrera fiscal durante varias décadas, Sena Argüelles desarrolló buena parte de su actividad profesional en Extremadura, donde adquirió reconocimiento por su labor en la coordinación de fiscales y en la defensa del principio de legalidad.

Durante su mandato, impulsó criterios de unificación en la actuación del Ministerio Público en la región, así como mejoras organizativas orientadas a reforzar la eficacia en la persecución de delitos y la protección de los derechos de los ciudadanos.