Muere Vicente Gibello, histórico farmacéutico de la plaza Mayor de Cáceres

Nos acaba de dejar Vicente Gibello, "el de la farmacia de Castel de toda la vida".

Fue el alma mater e imagen representativa de ese establecimiento tan significativo de los soportales de la plaza Mayor. Y lo era por su personalidad omnipresente, voz rotunda e implicación desde sus inicios laborales como mancebo a la edad de once años con D. José Castel.

Pertenecía a una generación auténticamente resiliente, cuando ese adjetivo no existía verbalizado, pero tenía unas connotaciones profundas y simples: se sobrevivía a todas las adversidades sin traumas ni planteamientos filosóficos y/o psicológicos "porque la vida es así".

Una generación que saludaba a la clientela femenina sin distinción de edad, con simpatía y halagos sin ninguna intención. Eran tratos aprendidos de cordialidad, y aceptados sin consecuencias de ningún tipo.

Vicente era el prototipo de educación y respetuosidad.

Los cacereños acudían a él si se encontraban enfermos. Cuando las patologías no eran graves recetaba con la seguridad de años de experiencia y con su curiosidad innata que le hacía consultar a médicos con los que forjaba amistad.

Su grado de celo profesional era tal, aparte de la necesidad de cuidar a su familia, que hacía guardias nocturnas y en festivos. Siempre estaba allí rodeado de aquellos muebles/vitrinas antiguos coronados por los bustos de Hipócrates y Galeno, la báscula grande y potente, y detrás de un mostrador, igual de vetusto y cálido, su presencia, consejos y tono humorístico dulcificaban el momento de la enfermedad. Para los niños, caramelos que guardaba en los bolsillos de la bata blanca; para los adultos, esperanza, tranquilidad y pastillas Juanola.

Estará siempre en el recuerdo de muchos cacereños y de otros que pasaron de casualidad y encontraron esta reliquia en todos los sentidos.

Tus hijos, mis primos me han hecho el honor de pedir que te escribiera este panegírico. Espero haber estado a la altura de tu figura y haber plasmado tu dimensión como persona y como profesional. Tío, te echaremos de menos.