Nebulossa, Nueva Línea, Patricia Manterola y Los Inhumanos, nuevas confirmaciones para Horteralia 2026 en Cáceres

El festival Horteralia vuelve a la carga con un cartel que no deja de crecer y que promete convertir Cáceres en una gran pista de baile los próximos 23 y 24 de octubre de 2026. Tras anunciar a Camela y Ladilla Rusa como primeras confirmaciones, la organización ha desvelado una nueva tanda de artistas que refuerza el carácter ecléctico, festivo y descaradamente pop del evento.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran Nebulossa, el dúo que ha arrasado con el fenómeno viral Zorra, la icónica Patricia Manterola, responsable de himnos como Que el ritmo no pare, Amatria, referente del pop electrónico nacional, Sharonne, artista y show-woman de gran potencia escénica, o Los Inhumanos, garantía de humor y nostalgia con clásicos como Me duele la cara de ser tan guapo.

De Eurovisión a Horteralia

Nebulossa, uno de los nombres más potentes de esta nueva incorporación, llega a Horteralia tras su paso por Eurovisión, donde representaron a España con Zorra, un tema que se convirtió en fenómeno viral y en uno de los grandes éxitos del último año. El dúo ha logrado consolidar un estilo propio que mezcla pop electrónico, ironía y una estética muy reconocible, conectando tanto con el público como con la escena festivalera. Su directo promete ser uno de los momentos más esperados del cartel, con una propuesta pensada para el baile, la provocación y la celebración sin complejos.

La parte más gamberra del cartel

El cartel se completa con propuestas tan diversas como 'La Perra y el Cari', El Gato con Jotas, que reinterpreta la música extremeña desde una mirada contemporánea, Los Desgraciaus, la 'Orquesta Nueva Línea', Neoverbeneo, Cherri Coke y el equipo de animación, pieza clave para mantener la fiesta durante todo el festival.

La Orquesta Nueva Línea se suma también a esta edición como una de las propuestas más festivas del cartel. Conocidos por convertir cada actuación en una celebración continua, llegan a Horteralia tras el éxito de Un beso, uno de los temas virales del año. Su espectáculo combina repertorio de grandes éxitos, versiones muy reconocibles y una puesta en escena pensada para mantener al público en constante movimiento, reforzando así el espíritu verbenero y participativo que caracteriza al festival.

Creciente interés por la nueva edición

Desde la organización destacan que el objetivo es "crear una experiencia donde la música, el espectáculo y el público sean protagonistas", una filosofía que ha convertido a Horteralia en una cita única dentro del panorama nacional. El interés por esta edición ya es evidente, el festival ha superado los 3.000 abonos vendidos, un dato que confirma el gran momento del evento y anticipa un nuevo lleno en Cáceres.