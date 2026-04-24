Realojo en Cáceres: ocho familias regresan a sus casas tras cinco meses fuera por riesgo estructural en Aldea Moret

El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado el levantamiento de las medidas cautelares sobre el inmueble situado en la calle Río Tíber, en la barriada de Aldea Moret, lo que permite el regreso de ocho familias a sus viviendas tras casi cinco meses fuera por un riesgo estructural detectado en la fachada del edificio.

El concejal de Seguridad y teniente de alcalde, Pedro Muriel, ha informado de que la decisión se adopta una vez finalizadas las actuaciones que han garantizado la estabilidad del inmueble, después del desalojo preventivo decretado el pasado 30 de noviembre de 2025 ante el peligro de colapso.

Intervención urgente para evitar el colapso

La intervención municipal, ejecutada de forma subsidiaria y por vía de emergencia, ha incluido trabajos de apuntalamiento inicial y una posterior rehabilitación integral de la fachada, con el objetivo de eliminar los riesgos para los vecinos y el entorno.

El coste total de la actuación ha ascendido a cerca de 90.000 euros, incluyendo la obra de emergencia, la redacción del proyecto técnico y la ejecución de los trabajos bajo dirección facultativa externa.

Durante el periodo de desalojo, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) prestó apoyo a las familias afectadas, facilitando alojamiento en hoteles a dos de ellas, mientras que el resto recurrió a soluciones habitacionales alternativas.

Con la finalización de las obras y la comprobación del estado del edificio, los vecinos ya pueden regresar a sus viviendas con plena normalidad, tras una actuación que ha priorizado la seguridad de las personas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que el coste de la intervención será repercutido a la propiedad del inmueble, conforme a la normativa vigente en actuaciones de carácter subsidiario.

El Ayuntamiento actuó de forma inmediata tras detectar deficiencias en el encofrado de la fachada que comprometían la estructura. Primero se ejecutó un apuntalamiento de urgencia y, posteriormente, se desarrolló un proyecto técnico para abordar la rehabilitación definitiva del edificio.

Cinco meses de desalojo y apoyo social

Las familias afectadas han permanecido fuera de sus viviendas desde finales de noviembre. Durante este tiempo, el IMAS activó recursos de emergencia para garantizar alojamiento a quienes lo necesitaron, en especial a dos unidades familiares que fueron reubicadas en establecimientos hoteleros.