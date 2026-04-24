La feria taurina de Cáceres, pendiente de la recuperación de Roca Rey tras la espeluznante cogida en Sevilla: "No está descartada su presencia"

La Feria Taurina de San Fernando 2026 de Cáceres queda pendiente de la evolución de Andrés Roca Rey tras la espeluznante cogida sufrida este jueves en la Maestranza de Sevilla. El matador peruano, uno de los grandes atractivos del ciclo cacereño de mayo, resultó herido de extrema gravedad al ejecutar la suerte suprema al segundo toro de su lote, que le prendió por la cara interna del muslo y lo mantuvo varios segundos suspendido en el aire.

Roca Rey está anunciado en la feria taurina de Cáceres, cuya celebración está prevista dentro de poco más de un mes, en la plaza de toros de la Era de los Mártires. Su presencia, sin embargo, queda ahora en el aire a la espera de conocer los plazos de recuperación. Desde la empresa organizadora, Lances de Futuro, han pedido prudencia y han insistido en que todavía es pronto para saber si el diestro podrá cumplir con su compromiso en la capital cacereña. "No sabemos nada del tiempo de recuperación, todavía es muy pronto", han señalado.

Una faena de peso antes de la cogida

La grave cornada se produjo durante la décimotercera corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla, después de una faena vibrante a 'Soleares'. Tras la cogida, el torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido por el equipo médico. Pese a la gravedad del percance, el presidente del festejo le concedió las dos orejas por su actuación.

Pasadas las diez de la noche, Lances de Futuro hizo público el parte facultativo del matador. Según el informe médico, Roca Rey sufrió una "herida por asta de toro en cara interna, tercio superior del muslo derecho", con una trayectoria total de 35 centímetros, una descendente de 20 y otra ascendente de 15. La cornada provocó una extensa rotura muscular en el vasto interno y el sartorio, además de disecar y contundir prácticamente en toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, aunque sin lesión vascular.

El parte detalla que se le practicó exploración y lavado de la herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicación de hemostáticos, drenaje aspirativo en ambas trayectorias y aproximación de planos músculo-aponeuróticos y piel. El pronóstico es "muy grave" y el diestro fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

Toros en Cáceres

La empresa Lances de Futuro hizo público esta semana los matadores que estarán en Cáceres durante la feria de San Fernando de este año. Habrá dos corridas de toros y una novillada con picadores. El abono cacereño se celebrará entre los días 28 y 31 de mayo.

El jueves 28 de mayo tendrá lugar una novillada con picadores, con reses de Macandro, en la que están anunciados los novilleros Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez.

El viernes 29 de mayo se celebrará una corrida de toros con un cartel de gran nivel, en el que harán el paseíllo Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez. Los toros pertenecerán a la ganadería de Juan Pedro Domecq.

La feria se cerrará el domingo 31 de mayo con otra corrida de toros en la que están anunciado Alejandro Talavante, Emilio de Justo y la alternativa de Julio Méndez, novillero nacido en Cáceres y formado en la Escuela Taurina de Badajoz. Esa tarde se lidiarán astados de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.