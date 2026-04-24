Nuestro pasado
Cuando San Jorge empezó a ser como hoy en Cáceres
La documentación conservada permite rastrear el giro que transformó la fiesta en una de las estampas más reconocibles del calendario local
El San Jorge que hoy conoce Cáceres no siempre fue el mismo. El programa de 1948 refleja una celebración distinta, todavía ajena a dos de los elementos que hoy forman parte de su imagen más reconocible: la lucha entre moros y cristianos y la quema del dragón. Aquella referencia permite asomarse a una fiesta más sobria, previa a la escenografía que con el tiempo acabaría fijándose en el imaginario popular de la ciudad.
Cambio decisivo
Fue a partir de 1951, bajo la influencia del obispo Llopis Ivorra, cuando esa puesta en escena comenzó a perfilarse y a ganar protagonismo, hasta consolidarse como una de las estampas más características del calendario festivo local. La incorporación de esos elementos no solo modificó la forma de celebrar la jornada, sino que reforzó su dimensión simbólica y visual, hasta convertirla en uno de los ritos más identificables del programa festivo cacereño.
Mirar a ese San Jorge de mediados del siglo XX permite entender que incluso las tradiciones más arraigadas también han sido fruto de una evolución. La fiesta, tal y como hoy la reconoce la ciudad, no nació cerrada ni inmutable, sino que fue incorporando con el tiempo elementos que reforzaron su dimensión simbólica, visual y popular.
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