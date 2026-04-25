El Ayuntamiento de Cáceres actualiza su organigrama con cambios en Policía Local, Urbanismo y Tesorería

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado una amplia modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con cambios que afectan a buena parte de la estructura interna municipal. El acuerdo, adoptado por el pleno el pasado 19 de marzo y publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, ha introducido ajustes en áreas como Alcaldía, Secretaría General, Recursos Humanos, Servicios Públicos, Economía, Cultura, Urbanismo, Festejos, Participación Ciudadana, IMAS, Deporte y Fomento.

La modificación ha quedado ya publicada y tiene carácter definitivo, aunque contra el acuerdo cabe recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. En la práctica, el documento dibuja una reorganización amplia de la maquinaria municipal, con nuevos puestos, cambios de denominación, reajustes funcionales y una apuesta por reforzar áreas vinculadas a proyectos estratégicos, fondos europeos, gestión tributaria, servicios sociales y tramitación administrativa.

Nueva sección para la Agenda Urbana

Uno de los cambios de mayor calado ha sido la creación de la nueva Sección de Planificación Estratégica y Agenda Urbana, que surge de la integración de las unidades de Fondos Estratégicos y Desarrollo Local. El documento justifica esta decisión en que ambas venían funcionando en la práctica como una única unidad: Fondos Estratégicos centrada en tareas administrativas y financieras de proyectos, convenios, subvenciones y relaciones con empresas, y Desarrollo Local en la parte más técnica.

Esta nueva sección tendrá un papel central en la revisión e impulso del Plan de Actuación Integrado de la Agenda Urbana de Cáceres 2030, que se plantea como la nueva estrategia de desarrollo local del municipio en el horizonte 2024-2030. También asumirá funciones vinculadas a la coordinación de AldeaLab, la captación y justificación de financiación, la gestión de fondos europeos, la relación con redes públicas y la tramitación de proyectos estratégicos.

La estructura quedará formada por una Jefatura de Sección de Planificación Estratégica y Agenda Urbana, un responsable técnico, tres agentes de empleo y desarrollo local, un auxiliar administrativo y un informador de programas de la Agenda Urbana de Cáceres.

Refuerzo en Cultura, Turismo y Festejos

La modificación también ha puesto el foco en Cultura, Turismo y Festejos. El Ayuntamiento ha creado un puesto de Técnico de Administración General adscrito a estas áreas y dependiente de Secretaría General, con el objetivo de cubrir las necesidades detectadas en la tramitación de expedientes, subvenciones, contratos, convenios y procedimientos administrativos.

El documento señala que este puesto tendrá entre sus funciones garantizar la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la sostenibilidad presupuestaria de la actividad cultural, turística y festiva municipal. También deberá elaborar pliegos, supervisar expedientes, validar documentación, analizar la ejecución presupuestaria y preparar documentación técnico-administrativa para expedientes complejos.

Festejos, además, gana estructura propia. El acuerdo ha aprobado la adscripción del puesto de Jefe de Sección Jurídico Administrativa de Inspección de Servicios al área de Festejos, que pasa a denominarse Jefe/a de Sección de Festejos, junto con un auxiliar de administración general. El cambio se justifica por el volumen de trabajo existente en el área y por la urgencia en la tramitación de expedientes administrativos.

Cambios en Policía Local y segunda actividad

La Policía Local también aparece entre las áreas afectadas por la modificación. El documento recoge un informe del inspector jefe en el que se plantea unificar la denominación de determinados puestos bajo la fórmula genérica de Agente Unidades Operativas, una medida que se vincula al principio de flexibilidad organizativa y a la necesidad de adaptar los recursos humanos a las exigencias del servicio.

Además, se incorporan los puestos que podrá desempeñar el personal en situación de segunda actividad. Entre ellos figuran plazas de inspector y subinspectores en segunda actividad, agentes destinados a oficina técnico-administrativa, puestos periféricos en edificios municipales, atención en Valdesalor, registro, objetos perdidos, control de cámaras, gabinete técnico, licencias, logística, recursos humanos, protocolo, relaciones externas, comunicación, redes sociales y prensa.

Nuevo técnico informático para Tesorería

En el área de Economía y Hacienda, la modificación ha incluido la creación de un puesto de Técnico/a Informático/a en Tesorería. La medida se vincula a la implantación de un nuevo aplicativo de gestión tributaria y recaudación, que requiere personal especializado para coordinar su puesta en marcha y aprovechar sus posibilidades.

Según recoge el documento, este puesto deberá colaborar con Gestión Tributaria y Rentas, así como con el organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria. La plaza se configura como personal funcionario, de Administración Especial, subgrupo A2, con nivel de complemento de destino 23 y un complemento específico de 790 puntos, más dedicación e integración.

Servicios Sociales y Deporte

La modificación de la RPT también incorpora un nuevo puesto de Trabajador/a Social adscrito al organismo autónomo Imas. La plaza, incluida en la plantilla funcionarial, estará destinada a la prestación del servicio social de atención social básica de los servicios sociales de base en el municipio de Cáceres.

En el área de Deporte, el Ayuntamiento ha aprobado la doble adscripción del puesto de Encargado de Instalaciones Deportivas Municipales a los subgrupos C1/C2 con el objetivo de incentivar la promoción interna del personal guarda portero de instalaciones municipales. Además, se ha incorporado el cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Social número 2, que asigna al puesto de Técnico en Deportes el nivel 23 de complemento de destino y 717 puntos de complemento específico.

Urbanismo, Patrimonio y Archivo Histórico

En Urbanismo, el documento faculta a la Jefatura del Servicio Jurídico de Urbanismo o a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica a organizar al personal auxiliar y administrativo en función del volumen de trabajo existente en cada sección. La Sección de Disciplina de Actividades pasa a depender del Servicio Jurídico Administrativo de la Policía Local.

También se abre el puesto de Jefe/a de Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística a funcionarios de otras administraciones públicas, mediante concurso, con experiencia profesional y conocimientos de urbanismo, dada la complejidad y especialización de la materia.

En Patrimonio, se suprime el puesto de Jefatura de Servicio de Patrimonio e Inventario. La plaza de Técnico de Administración General vinculada a ese puesto pasa a depender de Secretaría General para atender las necesidades detectadas en Cultura, Turismo y Festejos.

El acuerdo también abre a otras administraciones el puesto de Jefe/a del Archivo Histórico, con el objetivo de adecuar la estructura organizativa a las nuevas necesidades funcionales y favorecer la movilidad voluntaria del personal funcionario.

Una RPT más ajustada a los nuevos proyectos

La modificación aprobada por el pleno no se limita a cambios nominales. El documento refleja una reordenación de fondo en la administración municipal, especialmente en áreas que han ganado peso en los últimos años por la gestión de fondos europeos, la Agenda Urbana, la digitalización, la recaudación, la prevención de riesgos laborales y la tramitación de grandes expedientes.

El Ayuntamiento ha argumentado buena parte de los cambios en la necesidad de adaptar los recursos humanos a la carga real de trabajo, reforzar unidades con mayor presión administrativa y ordenar funciones que, en algunos casos, ya se venían desempeñando de facto. Con esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la nueva estructura queda formalmente en vigor y pasa a marcar el funcionamiento interno de varias áreas clave de la administración local cacereña.