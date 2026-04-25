Memoria Histórica
Cáceres defiende mantener la Cruz de los Caídos por su "valor histórico y social"
El consistorio cacereño se aferra al valor histórico y social de la Cruz de los Caídos y esperará a una resolución firme antes de actuar sobre el monumento
El Ayuntamiento de Cáceres ha defendido el mantenimiento de la Cruz de los Caídos y ha apelado a su “valor histórico y social” como uno de los principales argumentos para justificar su continuidad en el espacio urbano, según ha trasladado el concejal de Seguridad y teniente de alcalde, Pedro Muriel.
Paisaje urbano
Muriel ha señalado que la posición del equipo popular se sustenta en la consideración del monumento como parte del paisaje urbano de la ciudad, con una dimensión histórica y social que, a su juicio, debe ser tenida en cuenta en cualquier análisis sobre su futuro.
El concejal ha insistido en que el consistorio no ha recibido ninguna resolución administrativa firme que obligue a actuar sobre este elemento, por lo que se mantiene la situación actual sin cambios.
No obstante, ha indicado que, en caso de llegar algún requerimiento formal, el consistorio responderá en primer término por la vía administrativa (con recurso de alzada) y utilizará los cauces legales previstos para defender su posición. Muriel ha reiterado que el equipo de Gobierno considera que la Cruz de los Caídos forma parte del “entorno urbano consolidado” y que su valoración no puede desligarse de su contexto histórico y social.
Asimismo, ha subrayado que cualquier actuación que pudiera plantearse se abordaría desde el análisis jurídico y técnicocorrespondiente, sin descartar la vía contencioso-administrativa si fuera necesario. El Ayuntamiento mantiene así su postura de defensa del elemento mientras no exista un pronunciamiento administrativo firme que determine una actuación concreta.
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