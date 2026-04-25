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Cáceres ofrece teatro, música y juegos de rol con 'Música para Hitler', tributo a Pink Floyd y jornadas de rol

La ciudad acoge este domingo y en próximas fechas una variada programación que incluye la obra 'Música para Hitler' en el Gran Teatro, un homenaje a Pink Floyd en el Palacio de Congresos y unas jornadas de juegos de rol en el Espacio para la Creación Joven

'Música para Hitler', este domingo en Cáceres.

'Música para Hitler', este domingo en Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Diversas propuestas en la ciudad.

'Música para Hitler' llega este domingo al Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este domingo 26 de abril, a las 20.00 horas, la representación de la obra Música para Hitler, una propuesta teatral que se prolongará hasta las 21.30 y cuyas entradas tienen un precio de 20 euros. La obra se inspira en la vida del célebre músico Pau Casals, quien tras la Guerra Civil Española se vio obligado a exiliarse en el sur de Francia. Desde allí, dedicó sus esfuerzos y recursos a ayudar a miles de compatriotas que se encontraban en condiciones precarias en campos de trabajo.

La trama se sitúa en 1943, en plena ocupación nazi, cuando el artista recibió una inquietante invitación para actuar ante Adolf Hitler. Consciente de las posibles consecuencias de negarse, Casals se enfrentó a un dilema moral que sirve de base para este montaje, que profundiza en la personalidad y los valores de uno de los grandes referentes musicales del siglo XX.

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge el tributo 'IM-PULSE' a Pink Floyd

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 15 de mayo, a las 20.00 horas, el espectáculo IM-PULSE Pink Floyd Tribute, un concierto que rinde homenaje a la mítica banda británica Pink Floyd. El tributo propone un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos del grupo, con una puesta en escena cuidada que busca recrear la atmósfera sonora y visual que caracterizó a la formación original. La cita está dirigida tanto a seguidores de la banda como a amantes del rock en directo, en una velada que promete revivir grandes clásicos de la historia de la música.

Noticias relacionadas y más

Jornada de juegos de rol este domingo en Cáceres

Este domingo, el Espacio para la Creación Joven de Cáceres acogerá unas 'Jornadas de Juegos de Rol' que se desarrollarán en horario de 11.00 a 20.00 horas. La iniciativa propone una jornada completa dedicada a este tipo de juegos de mesa narrativos, en los que los participantes asumen el papel de personajes dentro de una historia guiada por un director de juego. A través de la interpretación, la toma de decisiones y la imaginación, los jugadores van construyendo colectivamente el desarrollo de la aventura, en mundos que pueden ir desde la fantasía medieval hasta la ciencia ficción o el terror. Este tipo de encuentros se han consolidado como una forma de ocio cultural en crecimiento, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de improvisación, además de servir como punto de encuentro para aficionados de todas las edades.

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