Cáceres y su patrona: por qué la Virgen de la Montaña ocupa un lugar único en la ciudad

Evidentemente nos estamos refiriendo a nuestra ilustre Patrona, reconocida así por un concilio municipal, que, por un Breve Pontificio, de 2 de marzo de 1906, es reconocido dicho Patronato con cuyo motivo la ciudad dedicó fiestas inolvidables a dicha devota imagen. Por ello el 22 de julio de 1924 la Santa Sede, siguiendo los tramites de estos casos, y por mediación de la Basílica Patriarcal de Roma, a quién corresponde todos estos asuntos, accedió a la petición del Prelado Dr. D. Pedro Segura Sáez, que había sido dirigida el 16 de junio de aquel bendito año al Santo Padre Pio XI, para que fuese concedida la Coronación canónica de la Imagen de la Santísima Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres.

Y es el 30 de septiembre de 1924 cuando el Excelentísimo Señor Obispo comunica al clero y todos los fieles de la diocesis tan magnifica noticia por medio del Boletín Eclesiástico y el entonces diario diocesano Extremadura. Motivo por el cual toda la población de Cáceres comienza a preparar una gran variedad de actos en honor de su Excelsa Patrona, de todo lo cual se conservan los correspondientes programas y documentos que así lo detallan.

Es a partir de esta inolvidable fecha cuando los historiadores locales comienzan a presentar interesantes trabajos bibliográficos referidos a la historia y gran devoción hacía nuestra querida Santísima Virgen de la Montaña. Publicaciones que afortunadamente han llegado hasta nuestras manos y hemos podido conocer y estudiar. Como es de suponer en un espacio tan limitado como es esta página nos resulta imposible poder referirnos a todas y cada uno de estos trabajos, pero al menos vamos a recordar algunos de ellos, por alguna particularidad.

Fotogalería | La Virgen de la Montaña en Santa María de Cáceres / Carlos Gil

Sin duda una de las publicaciones mas conocidas, por ser divulgada periódicamente para los cofrades de la Virgen de la Montaña y para los devotos y población general mensualmente fue la revista titulada 'El Santuario de la Montaña'. Era enero del año 1944. “Nace esta revista a impulsos del fervor que el corazón cacereño guarda a su Patrona Celestial, y nace con exclusiva misión de hacerse pregonera permanente de sus glorias y grandezas. Durante siglos y días el alma de Cáceres ha buscado subir del llano a la cumbre y de la cumbre al Cielo, en la plegaria rendida a la Reina de la Ciudad. Con ello muy honda en el corazón, muy firme en los labios, ha cruzado la Historia, venciendo crisis, sorteando peligros, soñando gestos y alumbrando heroísmos. Es inútil buscar en la vida de la ciudad algo estimable y duradero que no tenga aroma de espiritualidad de ese espíritu que florece exclusivamente cuando se mira, se reza y se espera en la Virgen de la Montaña. Nuestro saludo respetuoso para la ciudad, para las autoridades todas, que fieles a una tradición ininterrumpida rinden pleitesía a la Gran Señora, con elevados conceptos de fidelidad, para los cofrades de la Virgen, para la prensa, para cuantos sintieron alguna vez la emoción de lo sublime al elevar los ojos, y con los ojos el corazón, al Santuario de la Montaña”.

Documento bibliográfico

Dicha revista mensual que se edita a lo largo del siglo XX, es un verdadero documento bibliográfico de esta cofradía devocional, contiene cientos de artículos firmados por políticos, historiadores, poetas y un sinfín de devotos de la Santísima Virgen, quienes aportan un sinfín de datos, anécdotas, curiosidades y sentimientos todo ello en clara y sincera devoción a la Virgen de la Montaña. Muchas de estas aportaciones dieron lugar en fechas posteriores de su aparición, a la creación de libros que fueron conocidos por diferentes generaciones de cacerenses, y que en no pocos casos han ido pasando de abuelos a padres y de estos a sus hijos, como si de una valiosa herencia histórica se tratase.

Tal es el caso del insigne historiador y cronista de la ciudad D. Miguel Ángel Orti Belmonte (1891-1973), quién en el número uno de esta revista, aparece su artículo titulado: “La primera Santa Misa y el origen de la Cofradía de la Virgen de la Montaña”. Es este el resultado de varios meses de enriquecedor y minucioso estudio de investigación provechosa por parte de nuestro devoto protagonista del magnifico archivo de la cofradía, que el tuvo a bien organizar, siendo puesto su rico contenido a su completa disposición por la Junta Directiva de entonces. Producto del cual surgiría una estrecha colaboración por ambas partes, lo que daría lugar en números siguientes a la aparición de una veintena de interesantes artículos.

Contenidos culturales y devocionales muy valorados por los devotos, cofrades y población en general, detallados artículos que con el tiempo darían forma a libros, que con el paso del tiempo hicieron posible en muchos casos de reediciones a pesar del fallecimiento de sus autores. "Tiene esta primera Misa en la Montaña un simbolismo comparable con aquellas que los anacoretas de la Tebaida celebraban en sus desiertos, o los cristianos en las catacumbas y este simbolismo alcanza también a que el único enterramiento que hay en la ermita al pie del altar, es de Francisco Paniagua, como antiguamente era también sepulcro el altar del santo al que estaba consagrado la iglesia. No podía faltar en primera fila Paniagua, que veía lograda una de sus ansias mas vivas y al que con gran cariño le dan el nombre de venerable, viejos papeles del archivo de la Cofradía".

El Periódico Extremadura

Y vendrían otros artículos de dicho señor, en mencionada revista mensual: Los orígenes de la cofradía; Las bajadas de la Virgen de la Montaña en el siglo XVII a la villa por sequias y calamidades; Primer inventario de lo que tenía la cofradía en 1642; El enterramiento de Francisco de Paniagua; Las Ordenanzas y el régimen interno de la Cofradía de la Virgen de la Montaña en el siglo XVII; Inventario de la Cofradía en 1698; Inventario de la Cofradía de la Montaña en su ermita, en 1722; El Camarín de la Virgen; Un litio en el seno de la Cofradía con el Ilmo. Sr. Obispo de Coria, en 1859. Etc. etc. etc.

Orti Belmonte

Pero mencionado Sr. Orti Belmonte, no del todo satisfecho con mencionados trabajos divulgativos, y ante su gran devoción a dicha imagen mariana, en el año 1946 publica su trabajo titulado: “El culto mariano en Cáceres y la Virgen de la Montaña”, magnifica obra que en pocos meses se agota ante el interés de todos los ciudadanos. No solo de los de nuestra ciudad, sino que también es adquirida por aquellos que viven fuera de nuestras fronteras locales y provinciales. En la primera mitad del año 1949, por los Servicios Culturales de la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, en su colección de Estudios Extremeños, publica en dos tomos, la obra titulada: “Historia del culto y Santuario de Nuestra Señora de la Montaña, Patrona de Cáceres”, con los números 4 y 5 de orden respectivamente. En dicha publicación nos descubre infinidad de datos obtenidos pacientemente del gran archivo de la cofradía.

Ángel García Collado

En fechas posteriores han ido saliendo a la luz reediciones de tan apreciada obra por los historiadores y devotos. Como dijimos al comienzo de estas líneas, nos resultaba imposible recoger aquí a todas aquellas personas que en paso del tiempo han escrito sobre la Virgen de la Montaña, pero al menos esta pequeña semblanza sirva para recordar datos sobre nuestra devoción mariana local. Y para concluir este artículo nos vamos a mencionar brevemente la experiencia del poeta D. Antonio Hurtado Valhondo (1824-1878) y las de D. José María Gabriel y Galán (1870-1905). El primero con la anécdota vivida con la reina Isabel II. Quién despidiéndose de ella Hurtado, cuando fue nombrado Gobernador de Albacete, le preguntó la monarca: Que escribes, señora respondió él, he concebido unos cantos populares a la Santísima Virgen de la Montaña, venerada y amadísima patrona de Cáceres. A lo que le replicó la reina, deseo conocerla, y el poeta emocionado le recitó los cantos ya muy populares y divulgados de su Cancionero. Sirvan estas humildes líneas para reconocer y agradecer públicamente a cuantos, a lo largo del tiempo, han escrito alguna línea en honor de nuestra querida Virgen de la Montaña. Que ella nos proteja ahora y siempre desde lo alto de su Santuario, lugar privilegiado tan cerca del Cielo.

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Alonso José R. Corrales Gaitán es Cofrade e Investigador.